Les 750 places du nouveau parking relais ne seront accessibles, à partir de mi-février, qu'en souscrivant un abonnement. Deux formules existent - 10 ou 40 euros - en fonction du lieu de résidence.

Grande Région 6 2 min.

Le P+R de Thionville-Metzange sera payant

Patrick JACQUEMOT Les 750 places du nouveau parking relais ne seront accessibles, à partir de mi-février, qu'en souscrivant un abonnement. Deux formules existent - 10 ou 40 euros - en fonction du lieu de résidence.

Une bonne et une mauvaise nouvelle. Non, les travaux de construction du P+R de Thionville-Metzange n'ont guère pris de retard. Le parking de 33.000 m2 ouvrira mi-février. Oui, les automobilistes qui voudront s'y garer devront payer. Une information qui n'avait pas été évoquée au lancement du projet dont près d'une moitié de la facture est cofinancée par l'Etat luxembourgeois.

Un nouveau P+R du côté du territoire de Cattenom Dès ce lundi, un nouveau parking relais sera ouvert aux frontaliers à Roussy-le-Village. 253 places pour faciliter le covoiturage mais aussi les déplacements en bus vers le Luxembourg. La ligne 323 y faisant un crochet.

En effet, la nouvelle infrastructure de 750 places a pour but de soulager l'A31 d'une partie des automobilistes qui l'empruntent quotidiennement pour se rendre au Luxembourg. Depuis cette nouvelle plateforme, située juste en contrebas de l'autoroute, les usagers auront ainsi à disposition soit l'accès aux lignes de bus frontalières (les fameux «Vandivinit» 300 et 301) mais aussi au réseau des bus Citeline du secteur et ont la possibilité de pratiquer le covoiturage.

La communauté d'agglomération Thionville-Portes de France a entamé ce chantier dans l'espoir aussi de mettre fin à une situation temporaire (qui durait depuis des années) d'occupation par les frontaliers du parking du Kinepolis. Le site à quelques pas du futur P+R devrait ainsi être délesté d'une occupation qui n'avait pas lieu d'être. Et l'investissement de 6,3 millions d'euros avait reçu non seulement l'aval de la collectivité mais aussi le soutien du Département de la Moselle, de l'Etat français, de la Région Grand Est et du gouvernement luxembourgeois à hauteur de 2,92 millions.

6 Un abonnement différent (moins coûteux) sera proposé pour les usagers arrivant à vélo.Ceux-ci disposeront d'une box sécurisée pour laisser leur deux-roues.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un abonnement différent (moins coûteux) sera proposé pour les usagers arrivant à vélo.Ceux-ci disposeront d'une box sécurisée pour laisser leur deux-roues. Le nouveau site sera accessible 24h24 toute l'année. Illustration : CA Portes de France Badge obligatoire pour faire se lever la barrière d'accès ont prévu les financeurs du projet. Au centre du P+R, un local pourrait accueillir un service ou un commerce. Un des buts de l'investissement était de favoriser le covoiturage. Mais entre tarif d'abonnement et crise covid, la formule ne devrait pas prendre l'ampleur espérée. Le P+R dispose d'emplacements de recharge pour véhicules électriques.

Mais contrairement aux infrastructures du même type déjà ouvertes côté français, (ou luxembourgeois) l'accès au P+R de Metzange sera donc payant. Ainsi en ont décidé les élus de Portes de France. Une double tarification a ainsi été votée: 10 euros/mois pour les usagers résidant dans l'une des 13 communes de la Communauté ou 40 euros mensuels pour les extérieurs.

Du coup, il n'est vraiment pas sûr que le passage d'une solution jusque-là gratuite à un système coûteux ne serve les intérêts du nouveau parking relais. Au contraire. D'autant que, pour l'heure, les abonnements ne pourraient être pris qu'en boutiques Citeline; points qui ne sont malheureusement pas forcément ouverts aux heures où les frontaliers sont disponibles... parait même quelque peu contraignant

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.