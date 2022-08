Après le rapport sur les abus sexuels dans le diocèse de Trèves, le maire de Sarrebruck demande la démission de l'évêque de Trèves.

Abus sexuels dans le diocèse

Le maire de Sarrebruck demande la démission de l'évêque de Trèves

Après le rapport sur les abus sexuels dans le diocèse de Trèves, le maire de Sarrebruck demande la démission de l'évêque de Trèves.

(dpa/lrs) - Après la présentation d'un rapport sur les abus sexuels dans le diocèse de Trèves, le maire de Sarrebruck, Uwe Conradt (CDU), a demandé la démission de l'évêque de Trèves, Stephan Ackermann. «Les ministres du diocèse ont eux-mêmes une responsabilité et ne l'ont pas assumée jusqu'à récemment», a écrit Uwe Conradt sur le réseau social LinkedIn. Le prédécesseur d'Ackermann, l'actuel cardinal munichois Reinhard Marx, devrait lui aussi démissionner de son poste, a-t-il exigé.

Conradt a ainsi réagi au premier rapport intermédiaire de la commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels dans le diocèse de Trèves (UAK), présenté jeudi. Celui-ci a montré comment des responsables du diocèse de Trèves ont dissimulé des abus sexuels commis par des prêtres pendant des décennies par le passé. De 1946 à 2021, 513 victimes et 195 auteurs présumés ont été recensés, selon le rapport.



Ces chiffres sont effrayants, écrit Uwe Conradt. «Il est temps que les ministres, en particulier l'ancien évêque de Trèves Reinhard Marx et l'actuel évêque Stephan Ackermann, prennent leurs responsabilités et démissionnent de leurs fonctions». Ackermann est évêque de Trèves depuis mai 2009. Le diocèse de Trèves compte environ 1,3 million de catholiques en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

Dix fois plus de cas non recensés ?

La commission a commencé son travail il y a environ un an. Elle a annoncé des recherches supplémentaires afin de pouvoir évaluer le "rôle et la responsabilité clairs" des directions et des évêques respectifs. D'ici la mi-octobre, une première étude devrait être présentée sur les abus commis durant le mandat de l'ancien évêque de Trèves, Bernhard Stein (1904-1993), contre lequel des accusations de dissimulation sont portées depuis longtemps.

L'association des victimes d'abus dans le diocèse de Trèves (Missbit) a fait savoir samedi qu'elle s'attendait à ce que les recherches de l'UAK livrent des chiffres bien plus élevés. «La zone d'ombre laisse supposer des chiffres décuplés», a fait savoir Hermann Schell au nom du comité directeur.

