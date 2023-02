Ex-déléguée adjointe de l'ADMD, Claudette Pierret poursuit chaque jour son combat: permettre à tout malade qui le souhaite d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté. En Belgique, en Suisse, mais aussi au Luxembourg.

Fin de vie

«Le Luxembourg ne veut pas devenir le pays du ''tourisme de la mort''»

Pourquoi s'être engagée dans ce combat pour l'euthanasie?

En 1987, je suis tombée sur un article dans Femmes d'Aujourd'hui. Sur la photo, une dame âgée avec, derrière elle, un brancard et un corps flouté. Il était question d'une femme de 83 ans, poursuivie par la justice pour meurtre. En fait, elle avait tout simplement aidé son mari, âgé de 87 ans, à mourir. En bas de l'article, en tout petit, il y avait inscrit le nom de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai aussitôt adhéré...

Parlez-nous de votre parcours au sein de l'association...

De simple adhérente, je suis devenue déléguée adjointe pour le Pays-Haut. Il y a une douzaine d'années, j'ai organisé une réunion à Longwy à laquelle a pris part le Dr Yves de Locht et ce, afin d'expliquer la loi belge, adoptée en 2002. On s'est tout de suite très bien entendu et on a décidé qu'on pouvait aider quelques malades. Enfin, ça c'était au début...

Pouvez-vous, justement, nous raconter vos débuts?

On s'est occupé de quelques malades de mon secteur. Cela s'est très vite su. Chaque jour, je reçois des demandes...

Je suis sortie de là en me disant que les Français n'en sauraient pas plus sur l'euthanasie ou comment cela se passe en Belgique

Travaillez-vous essentiellement avec le Dr de Locht?

En Belgique, ce sont les médecins traitants qui pratiquent des euthanasies sur leurs patients (belges). Les Français, quant à eux, se dirigent vers des médecins connus pour aider les malades français. Le Dr de Locht est l'un de ceux-là. Mais à 78 ans, il souhaite réduire son activité. Je travaille aussi avec un autre médecin qui n'a «que» 64 ans et à qui j'ai envoyé deux patients. Il y aussi le Dr Damas de Liège, mais lui est médecin hospitalier.

Jeudi 2 février, à Homécourt (Meurthe-et-Moselle), s'est tenue une réunion sur le thème de la fin de vie. Y ont participé la sénatrice Véronique Guillotin, Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, mais aussi Raphaël Alluin, responsable des soins palliatifs du CHRU de Nancy ainsi qu'Anne Vivien, vice-présidente de l'ADMD. Vous y étiez, quelles sont vos impressions?

Je suis sortie de là en me disant que les Français n'en sauraient pas plus sur l'euthanasie ou comment cela se passe en Belgique. En fait, c'était une ode aux soins palliatifs.

Avez-vous eu l'occasion d'apporter votre témoignage?

Oui, mais très rapidement. J'ai expliqué que je permettais à des malades de mourir en Belgique ou en Suisse, que certains ne voulaient absolument pas passer par les soins palliatifs. Je souhaite que ces unités soient plus développées partout en France, mais je ne veux pas que ce soit un passage obligé pour les malades qui doivent pouvoir refuser d'y entrer. Je me bats pour le libre choix de chacun.

Ce combat, avez-vous eu besoin de le mener à titre personnel?

En 2013, mon père de 90 ans s'est retrouvé en fin de vie. Dix ans plus tôt, il avait écrit ses directives anticipées et désigné une personne de confiance. Mais à l'époque, il fallait les renouveler tous les trois ans en France et tous les cinq ans en Belgique...

Quel est l'âge des personnes euthanasiées ? À la lecture des déclarations d'euthanasies effectuées sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, la CFCEE a mis en lumière les tranches d'âges les plus concernées. Ainsi, le groupe de patients le plus important concerne la tranche d’âge entre 80 et 89 ans (28,3%). Celle allant de 60 à 80 ans est la plus représentée (77%). Soulignons que l’euthanasie chez les patients de moins de 40 ans reste très peu fréquente (1,2 %). «Pas plus tard que ce mercredi, à 12h, un homme de 39 ans a été euthanasié à Bruxelles, souligne Claudette Pierret. Il souffrait d'une sclérose en plaques...»

Qu'avez-vous fait?

Mon père avait des doses de sédatifs assez importantes et manquait de discernement. À cette époque, Véronique Guillotin était responsable de l'HAD (hospitalisation à domicile) à Longwy. Ma mère, mon frère et moi lui avons demandé d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Des caméras de M6 étaient là pour filmer, justement, la fin de vie de mon père. Le journaliste qui était là, a téléphoné à Jean Léonetti (Ndlr: auteur en 2005 de la loi relative à la fin de vie) pour lui expliquer qu'il y avait un cas particulier. Bizarrement, le lendemain, les doses ont été augmentées et mon père est décédé... En 2017, ma mère, qui avait compris la leçon, a rejoint une maison de retraite en Belgique où, trois mois plus tard, elle a été aidée à mourir.

Certains, comme les EHPAD ou les laboratoires pharmaceutiques, se font de l'argent sur les têtes blanches et n'ont pas envie de les voir mourir trop vite...

En France, l'euthanasie est interdite, mais vous permettez à des gens qui le souhaitent d'y avoir recours à l'étranger. Et ce, de manière tout à fait légale. N'y a-t-il pas une forme d'hypocrisie face à l'euthanasie?...

En France, de manière clandestine, des médecins la pratiquent au risque d'être poursuivis. C'est le cas du Dr Nicolas Bonnemaison, radié de l'Ordre des Médecins pour avoir aidé une patiente en fin de vie à mourir. En France, on préfère se décharger du «sale boulot» (car pratiquer une euthanasie n'est jamais une chose facile pour un médecin) auprès des médecins étrangers...



Selon vous, pour quelles raisons la question de l'euthanasie est restée au point mort en France? Est-ce pour des considérations médicales, religieuses ou politiques?

Les trois! À chaque fois que l'on parle de l'euthanasie, toute la hiérarchie de l'Eglise monte au créneau. Et son poids, en France, est inimaginable! Cela me fait penser à un discours de Jean-Paul II en 1980 où il déclare que «la France est la fille aînée de l'Eglise»... Ensuite, l'Ordre des médecins. Et ce, alors que 72% des médecins se disent favorables à pratiquer une aide médicale à mourir si le malade est en phase terminale ou si la situation est irréversible. S'il y a évidemment une réticence politique, il ne faut pas oublier que certains, comme les EHPAD ou les laboratoires pharmaceutiques, se font de l'argent sur les têtes blanches et n'ont pas envie de les voir mourir trop vite...

C'est un secret de polichinelle mais, dans les unités de soins palliatifs, on demande parfois aux familles si elles souhaitent abréger la souffrance de leur proche...

Oui et si la famille est d'accord, ils arrêtent les traitements ce qui revient à provoquer la mort mais sans la donner... Cela me fait penser à un membre de ma famille qui s'était retrouvé en réanimation. En croisant le médecin, je lui dis que ni lui ni sa famille ne souhaite d'acharnement thérapeutique. Le lendemain, à 6h, on recevait un appel pour nous annoncer son décès. Heureusement que des médecins le font! Mais, en cas de dénonciation, il aurait pu être radié.

Une sédation est une euthanasie différée dans le temps, une euthanasie lente...

Vous évoquiez l'opposition de l'Église. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous entretenir avec l'un de ses représentants?

Oui, dans le cadre d'un reportage d'une émission TV, j'étais invitée avec une malade venue des Vosges, une représentante de l'Église protestante et un prêtre d'une quarantaine d'années. C'est simple, il y a eu si peu d'échanges et de dialogues que la séquence n'a pu être diffusée... Pour résumer, le prêtre n'a eu que cette approche: «Le bon Dieu donne la vie, le bon Dieu la reprend.»

Je ne connais qu'un seul prêtre qui s'exprime sur la question, c'est un Belge: Gabriel Ringlet. Il écrit des bouquins et accompagne des malades dans leur euthanasie. Pourquoi l'Église lui laisse-t-elle une telle liberté d'expression? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant de l'écouter. En résumé, il rappelle ceci: «Que l'on choisisse la sédation ou l'euthanasie, dans les deux cas, on décide sciemment de mettre fin à la vie de quelqu'un.» Et je suis tout à fait d'accord. Pour moi, une sédation est une euthanasie différée dans le temps, une euthanasie lente...

Dans un sondage réalisé par l'Ifop en avril 2021, 93% de la population française se disait favorable à ce que la loi française autorise les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies graves et incurables si elles le demandent...

Bien sûr, les Français sont favorables à l'euthanasie. Maintenant, quand je fais une réunion, j'ai souvent des gens acquis à la cause. En gros, je prêche des convertis. C'est pour ça que je préfère quand un opposant se trouve dans la salle. Ça permet d'ouvrir le dialogue et j'en profite pour apporter des réponses à ses arguments.

Vincent Lambert est enterré à 800m de chez moi (...) si un cas Lambert se présentait en France, on se retrouverait exactement dans la même situation.

En France, quand on parle d'euthanasie, on pense à Vincent Lambert qui, des suites d'un accident de voiture en 2008, passera onze années dans un état végétatif, ses parents s'opposant à l'arrêt des soins. Il est inhumé à Longwy. Avez-vous eu des contacts avec un membre de sa famille?

Vincent Lambert est enterré à 800m de chez moi. J'ai eu des contacts avec le neveu (Ndlr: François Lambert), avocat et favorable comme Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, à l'arrêt des soins. Vincent et Rachel Lambert avaient exercé tous deux à l'hôpital de Mont Saint-Martin, mais il n'avait pas rédigé ses directives anticipées.

Aujourd'hui, si un cas Lambert se présentait en France, on se retrouverait exactement dans la même situation. Je m'explique: en Belgique, la loi a prévu une hiérarchisation des personnes à consulter. En premier lieu, c'est l'épouse qui décide, ensuite les enfants et, seulement après, les parents du malade.

Une directive anticipée peut-elle être contestée?

Oui, dans deux cas: 1. Quand le malade se trouve dans une situation d'urgence vitale. 2. Quand le médecin juge que ses directives sont «inappropriées», ce qui veut dire que c'est toujours le médecin qui décide dans tous les cas de figure puisque la loi lui permet de les déclarer «inappropriées». C'est impensable pour moi!

Existe-t-il un registre national des directives anticipées?

Non. C'est-à-dire qu'une personne qui a rédigé ses directives anticipées mais les a laissées dans sa table de nuit sans en parler à personne, ou que sa personne de confiance décide de ne pas respecter ses volontés, personne ne le saurait... L'ADMD avait créé un fichier mais il n'y a rien d'officiel. Et ce n'est pas ouvert 24h/24. Bref, à l'heure actuelle, le meilleur moyen de s'assurer que nos directives anticipées soient respectées c'est d'en avoir un exemplaire sur soi, dans sa voiture, d'en donner un à sa personne de confiance, à ses enfants et à son médecin traitant...

Je ne suis pas croyante et ne cours pas les églises, mais parfois, je me demande quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui tire les ficelles...

Que faudrait-il faire selon vous?

On s'est renseigné et, techniquement, c'est possible d'enregistrer nos directives anticipées sur notre carte vitale.





Concrètement, comment cela se passe en Belgique?



La loi belge stipule que la demande d'euthanasie soit formulée au «médecin traitant» qui pratique sur le sol belge. Un deuxième médecin doit être consulté afin qu'il puisse contrôler la gravité de la maladie et, si le malade n'est pas en fin de vie (décès dans un délai prévisible de + ou - 6 mois) il faudra qu'il consulte aussi un troisième médecin qui sera, soit un médecin spécialiste de sa maladie, soit un psychiatre.

Comme nous aidons des malades atteints de diverses pathologies (cancers, maladies neuro-dégénératives, etc), nous avons opté pour le médecin psychiatre qui est habilité, de par la loi, à donner son avis dans tous les cas de figure. Au début de l'aide que nous pouvions apporter aux malades français, il me fallait trouver ce médecin psychiatre et c'est en consultant l'annuaire belge que j'ai trouvé celui qui nous aide actuellement.

Ma demande pouvait paraître un peu saugrenue au médecin que j'avais au bout du fil, mais lui, il l'a prise très au sérieux et depuis lors, il est devenu notre médecin référent dans l'aide que le Dr de Locht et moi-même apportons aux malades français. Je donne les deux rendez-vous le même jour, limitant ainsi les trajets pour des malades en mauvaise forme physique qui voyagent souvent dans des conditions bien difficiles.

Comment se fait la prise de contact entre vous et le malade?

C'est simple, la personne qui m'appelle peut être atteinte d'un cancer, de la maladie de Charcot ou autres... Je l'écoute, je ne juge jamais et je ne pleure pas avec elle, ce n'est pas de la compassion qu'elle attend de moi, mais de l'efficacité. Parfois, je vous assure que ce n'est pas facile, surtout quand ce sont des jeunes qui font la demande...

Ensuite, je lui envoie une fiche de renseignements à remplir et lui indique qu'elle doit me renvoyer les documents médicaux attestant de sa maladie et de son état de santé actuel. Ensuite, je renvoie le tout au médecin en Belgique pour savoir s'il accepte de la recevoir. Tout est carré. Vous savez, des opposants ont déjà tenté de me piéger... Je suis vigilante car je ne veux pas perdre mon temps avec eux.

Vers le Luxembourg, je n'ai encore pu envoyer personne parce que les médecins luxembourgeois sont réticents à pratiquer l'euthanasie sur des malades qu'ils ne suivent pas depuis longtemps.

Bénévole, vous travaillez avec la Belgique, mais comment cela se passe-t-il avec la Suisse et le Luxembourg?

En Suisse, je suis en relation avec une petite association qui ne veut même pas dire son nom car elle ne veut pas devenir ce qu'est devenue Dignitas, qui a fait beaucoup de publicité et qui est très chère à mes yeux. Quand un malade me contacte, je l'informe via un document intitulé «Parallèle entre l'euthanasie en Belgique et le suicide assisté en Suisse» où tout est expliqué. Y compris le coût car ça compte quand même malgré tout: aller mourir à l'étranger n'est malheureusement pas une possibilité à portée de toutes les bourses!

Ensuite, le malade, bien souvent en fonction de son lieu de résidence, choisit l'un ou l'autre. Ça se passe tout aussi bien en Belgique qu'en Suisse. La seule différence, c'est qu'en Suisse, un médecin n'a pas le droit de faire l'injection car l'euthanasie y est interdite. C'est le malade lui-même qui doit réaliser le dernier geste et, pour les tétraplégiques c'est parfois compliqué de faire ce geste. Des aménagements ont été mis en place pour qu'ils puissent, par exemple déclencher le dispositif via une sorte de perle placée dans leur bouche, et c'est en tournant leur tête qu'ils vont déclencher le mécanisme relié à la perfusion qui a été placée dans le bras... Là aussi, c'est l'hypocrisie totale. On complique la fin de vie des malades jusqu'à la dernière seconde! C'est inadmissible pour moi!

8.300 euros pour un suicide assisté en Suisse Le dernier voyage n'est pas le moins onéreux. «En Belgique, une euthanasie à l'hôpital revient à 1.350 euros», explique Claudette Pierret. «Ce à quoi s'ajoutent le prix de la consultation chez le généraliste (50 euros), le psychiatre (200 euros), mais aussi celui des pompes funèbres, de la crémation et celui du rapatriement du corps, ou de l'urne funéraire, en France.» Pour un suicide assisté en Suisse, l'association avec laquelle collabore Claudette Pierret propose un forfait. Son prix? 8.300 euros. «Mais tout est compris. De la constitution du dossier à la réception de l'urne par la Poste.»

Et avec le Luxembourg?

Vers le Luxembourg, je n'ai encore pu envoyer personne parce que les médecins luxembourgeois sont réticents à pratiquer l'euthanasie sur des malades qu'ils ne suivent pas depuis longtemps. Je n'ai vu qu'un seul médecin dans ce pays qui m'avait confié cela, mais, même avec l'aide de l'association MWMW, c'est très difficile d'avoir un accès auprès d'eux. Je voudrais bien être mise en contact avec eux mais comment faire? Après, même une loi existe depuis 2009, le Luxembourg ne veut pas devenir le pays du «tourisme de la mort».

Vous évoquiez la place importante de l'Eglise en France, elle en occupe une aussi au Grand-Duché...

Oui. À croire que les Français sont plus bêtes que les Luxembourgeois et les Belges.

Une personne peut-elle être considérée en fin de vie même si elle ne souffre pas d'une maladie incurable?

Oui dans le cas d'une personne grabataire par exemple qui souffre de multiples pathologies. Admettons qu'elle ne voit plus, n'entend plus, percluse d'arthrose et ne peut plus marcher, sa vie est devenue invivable... Dans ce cas, la polypathologie est prise en compte. C'était le cas d'Alain Cocq en France. Atteint d'une maladie très rare et handicapé, il aurait pu vivre encore dix ans... Mais, ne pouvant mettre fin à ses jours en France, il est parti mourir en Suisse...

2 Témoignage de Guylaine Hottion dans un courrier confié à Claudette Pierret qu'elle chargea de rendre public après sa mort. Photo: dr

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Témoignage de Guylaine Hottion dans un courrier confié à Claudette Pierret qu'elle chargea de rendre public après sa mort. Photo: dr Témoignage de Guylaine Hottion dans un courrier confié à Claudette Pierret qu'elle chargea de rendre public après sa mort. Photo: dr





Quelle est une journée classique de Claudette Pierret?

C'est une journée consacrée aux malades, aux dossiers, à la lecture d'articles sur le sujet, à la publication de l'un ou l'autre article sur les réseaux sociaux et voilà... Mes journées, je les consacre à cette mission.

Comment la vivez-vous?

Je sais qu'elle est nécessaire et utile. J'ai de la chance d'être douée de mes dix doigts donc j'aime peindre, dessiner, cuisiner... D'ailleurs, vous savez quand un jeune s'est fait euthanasier, je peux le soir même, à 23h, me mettre à faire des gâteaux. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre... Et heureusement que j'ai ces autres activités, sinon je ne tiendrais pas le coup.



Ressentez-vous une forme de satisfaction?

Laquelle?

Celle de permettre à des gens de mettre fin à leurs souffrances...

Souvent on me demande deux choses: 1. Pourquoi je fais ça? 2. Comment je peux continuer? À ces deux questions, une seule réponse: parce que je suis persuadée que je fais le bien. Ça peut paraître présomptueux, mais quand j'aide quelqu'un à mourir, parce que c'est son souhait, je le soulage. Si j'avais le moindre doute, je ne ferais pas ça.

Je peux vous assurer que beaucoup de personnes - pour ne pas dire toutes - avec lesquelles j'ai assisté à leur euthanasie, sont parties le sourire aux lèvres.

Comment qualifieriez-vous votre mission?

Eh bien figurez-vous que je n'en sais rien... Tout m'est tombé dessus un peu par hasard. Enfin, j'en viens à me demander si le hasard existe vraiment. Je ne suis pas croyante et ne cours pas les églises, mais parfois, je me demande quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui tire les ficelles...

Avez-vous déjà fait l'objet de menaces?

Début 2021, un jeune homme de 23 ans me contacte pour une demande d'euthanasie. Il me dit souffrir de terribles maux de tête au point de ne pouvoir ouvrir les paupières, de ne supporter le moindre bruit, de ne pouvoir sortir avec ses amis... Mais voilà, dans son dossier, rien n'indique qu'il s'agit d'une maladie grave, ni surtout incurable. Que ce soit en Belgique ou en Suisse, la réponse est la même: il doit réaliser des examens plus approfondis. Je lui en fais part et il me remercie. En 2022, un membre de l'ADMD me contacte pour dire qu'un Monsieur essaie d'avoir mes coordonnées...

Que s'est-il passé?

Un jour, le père du jeune homme m'appelle et m'informe que son fils s'est suicidé. Il m'annonce qu'il va me poursuivre en justice. Une plainte avec dix chefs d'accusation. Il m'explique qu'il aurait aimé être informé de la démarche de son fils. Je comprends, mais il avait 23 ans. Et il était donc majeur. Des mois s'écoulent et, à la veille de Noël, il me téléphone et me dit revenir du tribunal et que je vais être très prochainement convoquée. Mais je n'ai rien à me reprocher et tous les documents et échanges que j'ai eus avec le jeune homme sont là pour l'attester. Après, je comprends la douleur de cet homme. La perte d'un enfant est toujours un drame.

Accompagnez-vous les malades le jour de leur euthanasie?

Ca m'arrive oui.

Comment se passent les derniers moments?

Ça peut paraître un brin irréel, mais le malade et ses proches se retrouvent dans une pièce et discutent comme si de rien n'était. Les médecins ensuite demandent au malade, allongé sur son lit, s'il est prêt car c'est lui qui décide du moment et surtout, s'il est toujours décidé à mourir.

Je peux vous assurer que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans leur euthanasie - pour ne pas dire toutes - sont parties le sourire aux lèvres.

Une personne qui est euthanasiée meurt-elle de sa belle mort?

Cette expression sous-entend que la personne meurt dans son sommeil ou de manière naturelle. Là, ce n'est pas le cas. Néanmoins, je peux vous assurer que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans leur euthanasie - pour ne pas dire toutes - sont parties le sourire aux lèvres. De manière paisible. Le plus dur, finalement, c'est quand il y a trop de proches autour du malade. Ou qu'ils tardent à le quitter avant l'injection.

Et vous, avez-vous pris vos dispositions?

Oh oui! Tant que je pourrai parler, je prendrai la décision, mais si ce n'est plus le cas ou si je suis dans le coma, je ne veux pas qu'on me prolonge. Mes directives assistées sont rédigées et mes deux fils le savent. Ils ont, eux aussi, déjà pris leurs dispositions...

Pensez-vous que le regard sur l'euthanasie évoluera en France alors que les résultats de la convention citoyenne sur le sujet sont prévus pour le mois de mars?

À 75 ans, et même si je ne fête mon anniversaire que tous les quatre ans (Ndlr: elle est née le 29 février), je sais que c'est bientôt mon tour... Alors, disons que j'espère voir une loi sur l'euthanasie être adoptée avant ma mort. Ce serait bien que les politiques ne traînent pas trop (rires)...

