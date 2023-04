Deux réacteurs supplémentaires à la centrale nucléaire de Cattenom? C'est évidemment non pour le gouvernement luxembourgeois.

Centrale nucléaire

Le Luxembourg marque son opposition à une éventuelle extension de Cattenom

Pascal MITTELBERGER Deux réacteurs supplémentaires à la centrale nucléaire de Cattenom? C'est évidemment non pour le gouvernement luxembourgeois.

En émettant le souhait, courant février, de voir la centrale de Cattenom accueillir deux nouveaux réacteurs nouvelle génération (EPR2) dans le futur, le maire de la commune mosellane, Bernard Zenner, a lancé un pavé dans la mare et ravivé, s'il le fallait, la tension entre Luxembourg et France sur le sujet du nucléaire.

Ainsi, en réponse à une question parlementaire formulée par les députés DP Gusty Grass et Max Hahn, le ministre de l'Energie, Claude Turmes (déi Gréng) a réaffirmé, formellement, que «conformément à sa position antinucléaire, le gouvernement fait régulièrement part de son opposition au recours à l’énergie nucléaire au gouvernement français. Il s’oppose donc également aux projets EPR2 et tout particulièrement à leur implantation éventuelle sur le site de Cattenom.»

Aucune demande d'autorisation déposée

La volonté d'implanter ces EPR2 fait partie du projet de loi sur l'accélération du nucléaire en France, récemment adopté par l'Assemblée nationale. Différentes centrales ont été ciblées par l'État pour accueillir, chacune, deux EPR2. Cattenom ne fait pas partie de la liste initiale, dans laquelle figurent Penly en Seine-Maritime, Gravelines dans le Nord et le Bugey dans l'Ain ou Tricastin dans la Drôme. Néanmoins, la rumeur Cattenom ne semble pas complètement évaporée.

Le gouvernement luxembourgeois a donc interpellé la France pour tenter d'en savoir plus. «Lors de la réunion de la commission mixte franco-luxembourgeoise de sécurité nucléaire tenue en juin 2022, la partie luxembourgeoise a interpellé les représentants de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) à propos d’une telle éventualité, et reçu la réponse qu’aucune demande d’autorisation de création de réacteurs EPR2 n’a été déposée auprès de l’ASN à ce stade. Le gouvernement reste néanmoins vigilant et ne tardera pas à intervenir auprès du gouvernement français si cela s’impose», précise Claude Turmes.

Pas de coopération sur les énergies renouvelables

D'autres élus mosellans ne plaident pas forcément non plus pour cette extension, mais préfèrent que la durée de vie des quatre unités de production actuelles soient prolongées. C'est notamment le cas de Michel Paquet, maire de Zoufftgen et président de la communauté de communes de Cattenom.

Il est néanmoins peu certain que cette position suscite l'enthousiasme au Grand-Duché, qui pousse clairement pour les énergies renouvelables. D'ailleurs, le gouvernement luxembourgeois regrette le manque de coopération entre les deux pays voisins sur le sujet. «Alors qu’un projet commun de promotion des énergies renouvelables dans la région frontalière a été proposé aux autorités françaises, ces discussions n’ont pas abouti et actuellement, il n’y a pas de projets de coopération dans le domaine des énergies renouvelables avec la France», indique Claude Turmes.

