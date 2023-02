Ce mercredi, une tribune franco-allemande signée entre autres par Charlotte Leduc, la députée messine, réclame une rétrocessions fiscale pour les travailleurs frontaliers.

Fiscalité

Le Luxembourg devrait entre 192 et 247 millions à la France

Charles MICHEL Ce mercredi, une tribune franco-allemande signée entre autres par Charlotte Leduc, la députée messine, réclame une rétrocessions fiscale pour les travailleurs frontaliers.

De l'évasion fiscale aux rétrocessions fiscales, il n'y a qu'un pas que Charlotte Leduc vient de franchir. Auteure, en octobre 2022, d'un rapport sur le premier sujet, la députée LFI-Nupes de la 3e circonscription de Metz signe ce mercredi 22 février, sur le second, une tribune intitulée: «Le travail frontalier au bénéfice des collectivités frontalières et de leurs habitants»

«Rien n'est fait pour récupérer l'argent de l'évasion fiscale» Auteure en octobre 2022 d'un rapport sur un phénomène qui, chaque année, coûte environ 100 milliards d'euros à la France, Charlotte Leduc (LFI-Nupes) regrette cette volonté de négocier avec les contrevenants, symbole selon elle d'une «justice à deux vitesses».

Le 13 janvier dernier, dans un entretien accordé à Virgule.lu, l'intéressée regrettait que «rien (ne soit) fait pour récupérer l'argent de l'évasion fiscale». Et ce alors que celle-ci représente selon les estimations figurant dans ledit rapport «entre 80 et 100 milliards d'euros par an» de manque à gagner pour les caisses de l'État.

Charlotte Leduc regrettait alors cette volonté des autorités de vouloir négocier avec les contrevenants, symbole à ses yeux d'une «justice à deux vitesses», mais aussi symbole d'une impuissance à laquelle l'État français ne souhaite pas, selon elle, remédier. Une sorte d'habitude tant la France se montre tout aussi frileuse quant à la question des rétrocessions fiscales avec son voisin luxembourgeois.



Pierre Cuny absent de la liste des signataires

Ce mercredi 22 février donc, Charlotte Leduc signe aux côtés de huit autres personnalités françaises et allemandes une tribune qui débute, d'emblée, par une précision importante: «Il convient de rappeler que nous, parlementaires, élus, citoyens et travailleurs concernés par la dynamique économique et sociale sur les territoires frontaliers au Luxembourg ne sommes pas opposés au travail transfrontalier», peut-on lire avant cette précision: «Il est tout à fait compréhensible que nos concitoyens aillent travailler de l'autre côté de la frontière s'ils y trouvent un meilleur salaire.» Ou, pourrions-nous ajouter, tout simplement un emploi...

Dans cette missive, signée notamment par les deux autres députées de LFI-Nupes de Meurthe-et-Moselle (Martine Etienne et Caroline Fiat), Dominique Gros et Alain Casoni (maires honoraires de Metz et de Villerupt) mais aussi par les députés allemands Verena Hubertz, Emily Vontz, Lena Werner et du maire de Trèves, Wolfram Leibe. On notera l'absence de politique luxembourgeois mais aussi de Pierre Cuny, le maire de Thionville, réfractaire à cette idée de rétrocessions fiscales.

Entre 192 et 247 millions d'euros pour la France

Le 22 décembre dernier, le président de la communauté d'agglomération Portes de France ne cachait pas son agacement: «Certains ont une vision complètement anachronique des choses. Il y a, sans arrêt, des gens qui crient au loup (...) Je suis pour l'équilibre, mais on ne négocie pas en mettant à l'autre le couteau sous la gorge...»

Que Pierre Cuny se rassure, la France n'est pas près de «saigner» le Grand-Duché. Ainsi, sur la base des données du Statec et de l'IGSS - deux entités luxembourgeoises - et de l'accord entre la France et la Suisse ou, plus précisément, sur la compensation franco-genevoise (soit 3,5% de la masse salariale brute des frontaliers français), l'association «Au-delà des Frontières» a calculé le montant de la compensation luxembourgeoise. Pour l'année 2022, celle-ci est estimée à 192 millions d'euros pour la France (117.150 frontaliers) et 100 millions d'euros pour l'Allemagne (52.750 frontaliers).

TER Nancy-Metz-Luxembourg: «Beaucoup de décisions auraient déjà pu être prises» Entre la SNCF et les usagers, ce n'est pas forcément le grand amour. Alors, le 14 février, Virgule.lu a réuni Jean Riconneau, secrétaire syndical CGT-Cheminots, et Dimitri Janczak, membre de l'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg.

En revanche, si l'on se base sur l'hypothèse haute, c'est-à-dire sur la compensation que la France reverse à huit cantons suisses en application de l'accord de 1983 (4,5%), l'Allemagne et la France percevraient alors respectivement 128 et 247 millions d'euros.

Cette tribune incitera-t-elle le Luxembourg à revoir sa position? Rien n'est moins sûr.

