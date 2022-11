Le guide des marchés de Noël dans la Grande Région

À Luxembourg et tout autour, les marchés de Noël font leur grand retour après deux années marquées par la pandémie de covid-19. Retrouvez nos quatre cartes interactives des festivités à ne pas manquer.

Admirer les illuminations, flâner entre les chalets, s'enivrer des effluves de vin chaud... Autant d'activités qu'il est possible de réaliser de Liège à Trèves en passant par Luxembourg-Ville et Metz, lors de la période des marchés de Noël. Pour vous aider à choisir où aller passer de beaux moments de féérie, la rédaction de Virgule.lu vous a concocté sa sélection des festivités de fin d'année immanquables dans la Grande Région. Suivez le guide!

1 Luxembourg

Luxembourg-Ville

Pendant sept semaines, les incontournables Winterlights reviennent enchanter les rues de la capitale luxembourgeoise. Au total, ce ne sont pas un, ni deux marchés de Noël, mais bien quatre qui ont été installés sur les différentes places de la ville. 38 chalets composent ainsi le «Lëtzebuerger Chrëschtmaart» sur la place d'Armes où ont également été installés la traditionnelle crèche géante et le grand sapin de Noël. Sur la place de la Constitution, ce sont 41 chalets qui donnent vie au «Wantermaart», tandis que le «Niklosmaart» a à nouveau envahi la place de Paris. Enfin, la Kinnekswiss accueille cette année le «Wanterpark», un village gastronomique couvert avec six chalets, une nouveauté en l'absence de la traditionnelle patinoire.

Informations à retrouver sur le site des Winterlights.

Esch-sur-Alzette

Dans la métropole du fer, la magie de Noël s'est également installée à partir du vendredi 18 novembre. Le «Escher Krëschtmoart» est de retour sur la place de l'Hôtel de Ville où des animations se tiendront tous les vendredis, samedis et dimanches. Au milieu des chalets trônera fièrement la célèbre «Glühwein Pyramide», comprendre la «pyramide du vin chaud», où il sera possible de s'approvisionner en délicieuses boissons sucrées, alcoolisées ou non.

Informations à retrouver sur le site d'Esch-sur-Alzette.

Differdange

Les fans de glisse se donneront sûrement rendez-vous à Differdange cet hiver. En raison des mesures d'économie d'énergie, la ville s'est tournée vers une patinoire en plastique, mais une patinoire tout de même qui sera installée sur la place du Marché. Le coup d'envoi des festivités sera donné le vendredi 2 décembre à 18h30, et de nombreuses animations rythmeront les week-ends jusqu'au 22 décembre.

Informations à retrouver sur le site de Differdange.

Dudelange

À Dudelange, la magie de Noël envahira la ville à partir du 26 novembre grâce au marché d'hiver qui sera installé sur la place Am Duerf. Du 9 au 18 décembre, l'ambiance sera traditionnelle et médiévale dans le second marché de Noël situé place de l'Hôtel de ville. Idées de cadeaux et objets de décoration côtoieront les plats et boissons typiques de Noël grâce aux membres des différentes associations de la ville, qui seront aux manettes dans les chalets. Tenues médiévales et feu de camp feront notamment voyager les visiteurs dans le passé.

Informations à retrouver sur le site de Dudelange.

Ettelbruck

Dans le nord du pays, à Ettelbruck, les festivités de fin d'année seront plus concentrées. Les chalets s'installeront sur la place de l'Eglise et la place de l'Hôtel de Ville les 9, 10 et 11 décembre pour trois jours de marché de Noël qui mettront à contribution les associations locales. Pour l'occasion, les commerces seront exceptionnellement ouverts jusqu'à 21h le vendredi 9, et de 14h à 18h le dimanche 11.

Informations à retrouver sur le site d'Ettelbruck.

Echternach

Découvrez l'un des plus anciens marchés de Noël du Luxembourg à Echternach. Les trois journées de festivités débuteront le jeudi 9 décembre à 17h sur le parking A Kack. Au programme: de nombreux concerts et du shopping de Noël local dans une atmosphère féérique grâce aux décors installés dans la vieille ville.

Informations à retrouver sur weihnacht.lu.





2 France

Metz

Depuis ce vendredi 18 novembre, ce ne sont pas moins de 120 chalets qui ont envahi cinq places messines. Au-delà des traditionnels points de vente d'artisanat local et de gourmandises en tout genre, une nouvelle attraction a fait son apparition place de la République. Il s'agit du City Skyliner, une tour panoramique de 81 mètres de hauteur qui offre une vue imprenable sur les illuminations de la ville. Concerts, fanfares, échassiers ou encore rencontres avec le Père Noël et son lutin seront au programme jusqu'au 24 décembre, sans oublier l'immanquable Sentier des lanternes à visiter du 26 novembre au 30 décembre derrière le Palais de justice.

Informations à retrouver sur le site de Metz.

Thionville

À Thionville, c'est du 25 novembre au samedi 31 décembre que s'installeront les deux marchés de Noël de la ville. Le premier, place Claude Arnoult, comportera dix chalets qui composeront un village gourmand. Vins chauds, bières de Noël et autres spécialités fromagères permettront aux visiteurs de passer un moment chaleureux. Installé place Anne Grommerch, le second marché est destiné plus spécifiquement aux enfants, qui y retrouveront de nombreuses animations. Petits et grands pourront par ailleurs se délecter de douceurs sucrées: pains d'épices, chocolats chauds, beignets...

Informations à retrouver sur le site de Thionville.

Sarreguemines

C'est en musique que s'ouvrira le marché de Noël de Sarreguemines, le 26 novembre. Pendant cinq semaines, de nombreuses animations vont rythmer le centre-ville, tandis qu'une patinoire sera installée place de la République. Le marché sera pour sa part installé dans les cellules de la galerie marchande du Carré Louvain, jusqu'au 24 décembre. Samedi 3 et dimanche 4 décembre, un marché d'artistes locaux se tiendra dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville, tandis que le samedi 17 décembre, les producteurs locaux seront à l'honneur lors d'un marché situé sur le parking de l'Hôtel de Ville.

Informations à retrouver sur le site de Sarreguemines.

Sierck-les-Bains

Pour le plaisir des tout-petits (et des plus grands!), le village du Père Noël fait son retour à Sierck-les-Bains. Tous les week-ends du 26 novembre au 18 décembre, un marché médiéval investira la place Morbach, composé de chalets tenus par des producteurs et des artisans locaux. Pendant ces journées de féérie, des concerts, des ateliers, et même un jeu de piste aux énigmes captivantes seront proposés.

Informations à retrouver sur le site de Sierck-les-Bains.

Nancy

Dans la cité ducale, les marchés de Noël, ou, plutôt, les villages de la Saint-Nicolas, ont été installés dans huit localisations à travers la ville. Depuis ce vendredi 18 novembre, il est ainsi possible de profiter de la patinoire synthétique sur la place Simone Veil, de faire son shopping de Noël dans la soixantaine de chalets installés sur la place Charles III, ou encore de se régaler au village gourmand de la place Vaudémont. Les festivités se poursuivent jusqu'au 3 janvier, et culmineront lors du week-end de Saint-Nicolas, les 3 et 4 décembre, avec le traditionnel grand défilé, qui partira à 17h30 de la place Carnot, samedi 3 décembre.

Informations à retrouver sur le site de Nancy.

Pont-à-Mousson

Organisé par le Lions Club, le village de Noël de Pont-à-Mousson ouvrira ses portes du 7 au 24 décembre, place Duroc. Sur place, un immense sapin de Noël trônera au milieu d'une quinzaine de chalets. Une patinoire, un manège et un marchand de sapins seront également au rendez-vous.

Informations à retrouver sur le site de Pont-à-Mousson.

Toul

Un peu plus au sud, le marché de Noël de Toul s'installera sur la place du Marché-aux-Poissons, du 15 décembre au 29 décembre. Au total, une quinzaine d'exposants seront au rendez-vous pour proposer idées de cadeaux et gourmandises à déguster. À l'image de Nancy, le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas se tiendra à Toul le dimanche 4 décembre à partir de 17h dans le centre-ville. À l'occasion des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Toul, l'événement remonte le temps... jusqu'au Moyen Âge.

Informations à retrouver sur le site de Toul.

Lunéville

C'est sur le parvis de la Gare que s'installera le marché de Noël de Lunéville. Du 14 au 24 décembre, les chalets proposeront aux visiteurs de nombreux produits du terroir et créations d'artisans locaux. Au long de ces dix jours de festivités, balades en calèche, exposition, ateliers couronne et décorations de Noël ou encore spectacles pour les enfants seront notamment au programme.

Informations à retrouver sur le site de Lunéville.





3 Belgique

Liège

Le traditionnel village de Noël s'installe sur la place du Marché, non loin de l'Hôtel de Ville de Liège à partir du 25 novembre. Composé de plus de 150 chalets dédiés aux idées cadeaux et à la gastronomie, l'événement attire chaque année plus de 1,5 million de visiteurs en provenance de toute l'Europe. Si le marché fermera ses portes dès le 30 décembre, la patinoire de Noël installée sur la place de la Cathédrale, elle, restera accessible jusqu'au 8 janvier, pour prolonger un peu les festivités.

Informations à retrouver sur le site du Village de Noël.

Namur

À partir du vendredi 25 novembre, le marché de Noël de Namur investit les places d'Armes et de l'Ange. Cette dernière a en revanche troqué cette année la traditionnelle patinoire contre la piste de patins à roulettes. Jusqu'au 31 décembre, des délices sucrés et salés sont à déguster, tandis que de nombreux chalets proposeront des produits locaux qui feront de parfaits cadeaux. Chaque samedi, des groupes déambuleront dans les marchés tandis que le Père Noël sera, pour sa part, présent tous les mercredis après-midi.

Informations à retrouver sur le site de Namur Tourisme.

Durbuy

Le marché de Noël de Durbuy est l'un des plus courus de Belgique. La plus petite ville du monde, comme les habitants s'en revendiquent, verra son centre historique se transformer et s'enchanter à l'occasion de son marché de Noël. Ce dernier ouvrira ses portes le vendredi 25 novembre et fermera le 8 janvier, pour la fin des vacances de Noël. Le marché est ouvert uniquement les week-ends jusqu'au 18 décembre de 11h à 22h et tous les jours du 19 décembre au 08 janvier de 11h à 22h. Rendez-vous à la place aux Foires et dans le parc Roi Baudouin pour profiter de ces belles festivités.

Informations à retrouver sur le site de Durbuy Tourisme.





4 Allemagne

Trèves

Comme à Metz, Luxembourg Ville ou encore Nancy, le coup d'envoi de la 42e édition du marché de Noël de Trèves a également été donné ce vendredi 18 novembre. Sur la place du Marché et sur le parvis de l'immense cathédrale Saint-Pierre, des chalets par dizaines plongent la zone piétonne de la ville dans une ambiance féérique. Concerts et spectacles vont rythmer la programmation de ces cinq semaines de marché, qui a été désigné comme «destination favorite de l'année 2022 en Allemagne».

Informations à retrouver sur le site du marché de Noël de Trèves.

Sarrebruck

Question marché de Noël, les visiteurs de Sarrebruck seront servis. Ce dernier se déroule dans tout le centre-ville, de la place «St. Johanner Markt», en passant par la Bahnhofstraße jusqu'à l'EUROPA-Galerie. À partir du 21 novembre, les chalets seront accessibles, à noter que le Père Noël sur son traineau sera au rendez-vous tous les jours, à 17h et 19h. Différents manèges, dont une grande roue, seront accessibles jusqu'au 23 décembre, tandis que le Jardin franco-allemand sera transformé en jardin de Noël du 25 au 27 novembre.

Informations à retrouver sur le site de Sarrebruck.

Coblence

Pendant sept semaines, le marché de Noël de Coblence investira six places de la ville. Alors que les chalets et les manèges plongeront les visiteurs dans la magie de Noël sur la place des Jésuites, la Gorresplatz ou encore la Münzplatz. Les plus sportifs pourront se rendre sur la place Centrale pour profiter de la patinoire. Le parcours d'environ deux kilomètres d'illuminations féériques couplées à des ambiances sonores à travers la ville est à ne pas manquer.

Informations à retrouver sur le site du marché de Noël de Coblence.

Bernkastel-Kues

Moins étendu que ceux de Trèves ou de Coblence, le marché de Noël de Bernkastel-Kues vaut le détour pour admirer l'architecture typique de la ville médiévale. Au total, une quarantaine de chalets proposant des créations d'artisans et de producteurs locaux ont ouvert leurs portes ce vendredi 18 novembre. L'événement, qui plonge la ville dans une ambiance magique, est accessible jusqu'au 21 décembre.

Informations sur le site de l'Office de tourisme de Rhénanie-Palatinat.





