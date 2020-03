Deux cas de coronavirus ont été hospitalisés ce lundi au CHU de Nancy. Quatre cas ont été annoncés ce week-end en Alsace. L'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est confirme que sept patients sont effectivement porteurs du virus depuis le début de l'épidémie.

Le Grand Est compte sept cas de coronavirus

Maurice FICK Deux cas de coronavirus ont été hospitalisés ce lundi au CHU de Nancy. Quatre cas ont été annoncés ce week-end en Alsace. L'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est confirme que sept patients sont effectivement porteurs du virus depuis le début de l'épidémie.

Tandis qu'un test mené à Rotterdam est venu confirmer dimanche le premier cas d'une personne infectée au Luxembourg, la maladie infectieuse gagne du terrain du côté français même si aucun cas n'a été détecté en Moselle jusqu'ici.

Un homme âgé de 50 ans et son fils, âgé de 23 ans, ont tous deux été hospitalisés au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, ce lundi assurent l'ARS et la préfecture de la région Grand Est. Ces deux premiers cas connus en Lorraine sont originaires de l'Aisne. Si l'état de santé du père est «préoccupant mais stable», celui du fils, en revanche, «n'inspire aucune inquiétude».

Le premier infecté par le coronavirus «n'a plus de symptômes» Depuis dimanche soir, le Luxembourg figure officiellement sur la liste des pays ayant sur son sol une personne infectée par le coronavirus. Le patient, hospitalisé en isolement au CHL, «ne présente plus de symptômes et se porte bien». Une hotline sera activée ce lundi à 14 heures.

Ces deux nouveaux cas portent à sept le nombre de patients porteurs du virus dans le Grand Est qui sont actuellement sous surveillance médicale et resteront à l'isolement au CHRU de Nancy et au CHU de Strasbourg.

Quatre personnes ont en effet été prises en charge au cours du week-end à Strasbourg. Une femme de 32 ans, a été hospitalisée samedi 29 février dans l'après-midi, après confirmation biologique de la présence du virus Covid19. Il s'agit de la compagne du tout premier cas avéré de coronavirus dans la région: un habitant du Bas-Rhin, âgé de 36 ans, de retour d'un séjour en Lombardie avait été signalé positif le mercredi 26 février. Mais l'état de santé de la patiente, tout comme celui de son compagnon, «n'inspirent aucune inquiétude», assure l'ARS.

Trois autres personnes ayant été en contact avec le premier cas «font l'objet d'un suivi quotidien et sont en bonne santé». Il s'agit de trois membres d'une même famille dans le Haut-Rhin: une maman de 27 ans et ses deux enfants âgés de un et cinq ans.