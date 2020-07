La région a enregistré 48% de décès en plus sur la période allant de mars à mai 2020, par rapport aux données des cinq dernières années. En Lorraine, la Moselle et les Vosges ont visiblement payé un lourd tribut à l'épidémie de covid-19.

Grande Région 3 min.

Le Grand Est a bien souffert d'une surmortalité

Patrick JACQUEMOT La région a enregistré 48% de décès en plus sur la période allant de mars à mai 2020, par rapport aux données des cinq dernières années. En Lorraine, la Moselle et les Vosges ont visiblement payé un lourd tribut à l'épidémie de covid-19.

Il fallait s'y attendre, mais la nouvelle n'a rien de réconfortant. Longtemps, le Grand Est a été considéré comme l'un des foyers viraux les plus virulents, au démarrage de la crise covid. Et l'Institut national de la statistique français (INSEE) vient de traduire en chiffres ce qui était pressenti: du 2 mars au 10 mai, la région figurait à la deuxième place des territoires enregistrant la plus forte surmortalité, par rapport aux années passées. Lorraine, Alsace-Champagne-Ardennes réunies se voyant «privées» de la plus haute marche de ce sinistre podium par la seule Ile-de-France, deux fois plus peuplée.

Les chiffres font frémir : 15.240 décès enregistrés sur les deux mois de référence, contre 10.300 en moyenne pour la même période entre 2015 et 2019. A scruter la situation par département, les analystes notent au passage que cette envolée du nombre de morts varie très fortement d’une zone à l’autre, avec un rapport de un à quinze entre les Ardennes (+7 %) et le Haut-Rhin (+ 113 %)... Haut-Rhin qui, sur les deux mois étudiés est l’unique département où le nombre de décès est multiplié par plus de deux. Le territoire autour de Mulhouse restant, jusqu'à mi-avril, la partie de l'Hexagone connaissant la plus forte surmortalité.

Illustration : INSEE

Propagation incontrôlée du coronavirus oblige, avant que les mesures de confinement ne fassent leur effet, le reste de la région a lui aussi enregistré son lot de fin de vie en abondance : + 58% pour le Bas-Rhin et les Vosges, + 47% pour la Moselle, la Meurthe-et-Moselle (et plus particulièrement autour de Nancy) étant touchée dans une moindre mesure.

Et chez les voisins? L'INSEE a tenté de comparer la surmortalité dans les territoires frontaliers de la région Grand Est. Tenté car chaque Etat, Land ou région à sa propre méthode de calcul. Ses conclusions pour le Luxembourg indique un «excès de mortalité», de mars à mai dernier, de +14% (toujours en comparaison aux données 2015-2019). Elle était annoncée «légère» par le Statec en juin dernier. La surmortalité observée au Grand-Duché s'avère toutefois «supérieure à celle enregistrée dans les Länder allemands limitrophes, mais reste nettement en deçà de celle enregistrée en Wallonie et dans le Grand Est», indique l'Institut français de statistique. En Belgique, il y a un écart important entre la surmortalité de la Wallonie et de la Flandre (respectivement +39% et +33%) et celle de la région Bruxelles-capitale (+70 %), très densément peuplée.

L'étude montre aussi que sur les habitants de 40 ans et moins le nombre de décès observés par sexe et âge n’est pas significativement différent de celui de la période équivalente entre 2015-2019. En revanche, à partir de 50 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, l’excès de mortalité a été majeur. «Il s’accroît encore au-delà de 70 ans, avec un excès de mortalité maximum au-delà de 90 ans pour les deux sexes (+ 78,2 % pour les hommes et + 61,2 % pour les femmes)», souligne l'Insee. Edit Content Embed Les pompes funèbres revoient leurs procédures Reste qu'en valeur absolue, c'est bien la catégorie des 80-89 ans qui a laissé le plus de vies dans le Grand Est lors de ce début de première vague du covid. Avec 1.520 décès supplémentaires pour les hommes et 1.190 pour les femmes (toujours en comparaison à la moyenne 2015-2019). «L’âge semble bien être un marqueur essentiel du risque», notent les statisticiens. Un phénomène visible tout autant au Luxembourg où l'âge moyen des victimes du coronavirus est de 84 ans, et n'a guère évolué au fil des mois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.