A défaut d'être gratuit, le parking relais implanté au bord de l'A31 à la sortie de Thionville a revu ses tarifs. L'abonnement mensuel sera identique quel que soit le lieu de résidence des usagers.

Le futur P+R de Metzange à 10€/mois pour tous

Patrick JACQUEMOT A défaut d'être gratuit, le parking relais implanté au bord de l'A31 à la sortie de Thionville a revu ses tarifs. L'abonnement mensuel sera identique quel que soit le lieu de résidence des usagers.

A un mois de son ouverture, le P+R de Metzange avait déjà réussi à s'attirer les foudres ces derniers jours. En cause, l'annonce soudaine que les usagers du parking de 750 places (cofinancé pour moitié par le Luxembourg) allait devenir payant. Et pas qu'un peu. Il s'agissait initialement pour qui souhaitait garer son automobile à la sortie de Thionville de s'acquitter d'un abonnement. Un forfait de 10 euros par mois étant demandé aux utilisateurs demeurant sur le territoire des 13 communes de la Communauté d'agglomération Portes-de-France, contre 40€ pour tous les autres.

Le P+R de Thionville-Metzange sera payant Les 750 places du nouveau parking relais ne seront accessibles, à partir de mi-février, qu'en souscrivant un abonnement. Deux formules existent - 10 ou 40 euros - en fonction du lieu de résidence.

Il faut croire que la mobilisation des particuliers ou d'association, telle Usag ThiFensch, aura porté ses fruits puisque les tarifs viennent d'être revus. Désormais, le forfait sera unique : 10€/mois. Ainsi en ont finalement décidé le président de Portes-de-France, Pierre Cuny, et le président du SMITU Roger Schreiber.

Plus unitaire et moins douloureuse, la somme n'en reste pas moins surprenante. En effet, l'équipement qui aura coûté de l'ordre de 6,3 millions d'euros , doit remplacer dans les habitudes frontalières le stationnement gratuit jusque-là qu'opéraient des centaines de conducteurs sur le parking du cinéma Kinépolis non loin.

La main à la poche

Devant ouvrir mi-février, le parking relais pourrait souffrir de sa formule payante. En effet, même si le site joue la carte de l'électromobilité (avec bornes de recharge), du covoiturage (avec places dédiées) et de la complémentarité des modes de transports avec l'accès aux lignes de bus du réseau local (Citéline) ou RGTR transfrontalière (n°300 et 301), pas certain que pour lever la barrière, chacun des utilisateurs potentiels soit prêt à mettre la main à la poche.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.