La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée, jeudi, dans sa deuxième semaine. La protestation pourrait s'amplifier avec de nouvelles manifestations.

Le front syndical s'élargit en France

(AFP) - Plus de TER sur les rails entre Lorraine et Luxembourg jeudi, la bonne nouvelle ne doit pas masquer le regain de colère qui a suivi, mercredi, la présentation du projet de réforme des retraites par le Premier ministre français. En effet, la liste des mesures envisagées a notamment poussé les syndicats réformistes dans le camp des opposants.

Fin des régimes spéciaux, «âge d'équilibre» à 64 ans, entrée dans le système à partir de la génération née en 1975... Edouard Philippe a détaillé le contenu du futur «système universel de retraite» par points, assurant que «tout le monde serait gagnant» avec cette réforme. De quoi élargir la fronde syndicale. La «ligne rouge est franchie», a tonné le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, premier soutien d'un système universel par points mais hostile à un allongement de la durée de cotisation via la mise en place d'un «âge d'équilibre».

Mobilisations en Moselle

Les transports restaient donc très perturbés, jeudi, avec presque 400 km de bouchon avant 08h autour de Paris par exemple, et des bouchons un peu plus conséquents sur l'A31 en direction du Grand-Duché. A Metz, dès ce matin 7h, les automobilistes ont aussi été retardés par la mise en place d'un barrage filtrant pour distribuer des tracts. Un second rassemblement est prévu à 9h devant le Conseil régional du Grand Est, place Gabriel Hocquard, où se tiendra une séance plénière.

A Thionville, un autre barrage filtrant était signalé sur le pont des Alliés. Il sera suivi d'un cortège en direction de la sous-préfecture. A Saint-Avold, ou à Sarreguemines, d'autres manifestations sont également prévues ce jour.

Un appel à manifester (toujours contre la réforme des retraites) a été lancé pour le mardi 17 décembre, à Metz sur le parvis de la gare.