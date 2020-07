Annulée en raison de la crise du covid-19, la 47ème édition est d'ores et déjà postposée à 2021. Forcés de se réinventer, les organisateurs gaumais ont mis sur pied un «programme de (ré)action culturelle», qui se déroulera les samedis 8, 15 et 22 août devant 200 spectateurs maximum.

Le Festival de Chassepierre passe en «mode covid»

Dans son plan de déconfinement progressif, le gouvernement fédéral belge interdit toujours l'ensemble des événements de masse jusqu'au 31 août. Un coup dur donc pour les organisateurs du Festival international des Arts de la rue à Chassepierre, dont la 47ème édition était supposée se dérouler le week-end des 22 et 23 août prochain. Elle est d'ores et déjà postposée aux 21 et 22 août 2021 avec une programmation identique. Toutefois, l'équipe organisatrice a décidé de ne pas se laisser abattre en mettant sur pied un «programme de (ré)action culturelle».

Contraints de se réinventer, les organisateurs gaumais ont ainsi prévu «des actions pour mettre la culture en avant et honorer les artistes qui ont été durement touchés durant la crise sanitaire», explique Charlotte Charles-Heep, directrice du festival dans l'édition de ce lundi de La Meuse. Elle ajoute toutefois qu'«il ne s'agira pas d'un mini-festival de Chassepierre».

La magie des arts de la rue sera donc bel et bien présente cet été à Chassepierre. Tourné vers les arts du cirque et plus visuel, le spectacle sera proposé les samedis 8, 15 et 22 août. Les représentations auront lieu dans un champ, et la capacité sera limitée à 200 spectateurs maximum, distanciation sociale oblige.

En outre, la réservation en ligne est obligatoire et les organisateurs recommandent au public d'arriver sur place au minimum une heure à l'avance. Pour rappel, dans des conditions météo exécrables, le Festival avait attiré plus de 22.000 visiteurs dans ce village en bordure de Semois en 2019, tandis qu'il gravite autour des 30.000 habituellement.

