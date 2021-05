Le club mosellan vient de présenter son nouveau logo. Grenat, croix de Lorraine : rien ne manque. A une exception près : le Graoully ne guidera plus les joueurs du stade Saint-Symphorien.

Grande Région 2 min.

Le FC Metz relooké pour la prochaine saison

Le rebranding du logo du FC Metz dévoilé, jeudi, agite déjà les réseaux sociaux. «Logo des loges contre logo du peuple», s'enflamment ainsi certains internautes nostalgiques. C'est que ce n'est pas tous les jours que le club change ainsi de blason. Le dernier écusson remontait à l'an 2000 et reprenait le légendaire dragon messin (présent depuis 1945 sur le maillot des joueurs). Mais cette fois, exit le Graoully, place à la seule croix de Lorraine dont l'équipe mosellane est la seule à pouvoir arborer le symbole.

Aucun doute à avoir donc, la saison qui s'annonce doit être celle du renouveau pour le club présidé par l'industriel Bernard Serin. Un centre d'entraînement flambant neuf à Frescaty (non loin du nouveau site Amazon), une tribune sud entièrement revue et maintenant le logo : l'équipe actuellement en milieu de classement de Ligue 1 voit son environnement totalement modifié. Et le club fait même de ce changement d'identité graphique un élément de «sa marche en avant».

Dans sa présentation, le club mosellan rappelle au passage que le choix de la croix de Lorraine «n’est pas le fruit du hasard». D'après un sondage, pour 69% des supporters c'est l'attribut «représentant le mieux le FC Metz».

Orientation business

Pour le reste, les graphistes expliquent ainsi leurs choix : «Cette identité s’articule désormais autour d’une armure de métal et de flammes, symbolisées par l’introduction d’une couleur orange énergie. Ces éléments graphiques sont ainsi inspirés de l’acier et du feu, qui ont forgé le caractère de la Lorraine à travers la sidérurgie et la houille».

Ce changement intervient alors que le club entend aussi réorienter ses activités au coeur même du stade Saint-Symphorien. Cela passe notamment par la tribune qui abrite sur ses cinq niveaux un «club affaires», des salles de séminaires et des espaces de coworking. Le virage, en cours de construction, accueillera lui un auditorium de 250 places et des salles de réunion ou d'accueil du public. Le tout devant être finalisé pour la fin 2021.

