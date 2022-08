Amateurs de dérapages contrôlés et de glissades, vous risquez très vite de devenir accro à ce tricycle électrique qu'il est possible de tester à deux pas de la frontière luxembourgeoise.

Le drift trike, une discipline unique dans la région

Simon MARTIN Amateurs de dérapages contrôlés et de glissades, vous risquez très vite de devenir accro à ce tricycle électrique qu'il est possible de tester à deux pas de la frontière luxembourgeoise.

Nathan Bockholtz est la définition même du passionné. Son truc, c'est la glisse et les dérapages contrôlés. À 41 ans, ce dernier vient d'ouvrir dans sa ville belge de Bastogne, située à deux pas de la frontière luxembourgeoise, un circuit indoor de drift trike, une première dans la Grande Région et même au-delà si on en croit son gérant.



Si le drift trike ne vous dit absolument rien, c'est bien normal. La discipline est encore balbutiante en Europe. Elle connaît toutefois un certain succès outre-Atlantique, là où Nathan a puisé son inspiration. «Après avoir travaillé des années à l'usine, j'ai eu envie de me reconvertir professionnellement. J'ai repris des études de dessinateur industriel. Mon projet de fin d'études consistait à réaliser quelque chose en 3D.» Nous sommes alors en 2014 et Nathan va complètement halluciner en naviguant sur internet, à la recherche d'idées pour son projet.

Une idée venue du pays de l'oncle Sam

Il tombera sur une vidéo où des Américains avaient greffé un moteur à un tricycle afin de leur permettre notamment de dévaler des pentes sinueuses. «Ils effectuaient des dérapages vraiment impressionnants. J'ai tout de suite accroché au concept», se souvient Nathan. «Et je me suis dit que c'était une bonne base de travail pour faire mon projet de fin d'études. J'ai donc dessiné un premier modèle puis je suis passé à la concrétisation en en fabriquant un avec un ami soudeur», explique ce touche-à-tout.

Nathan, originaire de Bastogne, est un véritable passionné. Crédit: S.MN.

Concrètement, le «drift trike», c'est un tricycle électrique, doté d'une batterie permettant de monter jusqu'à une petite trentaine de km/h, et dont les pneus n'ont aucune adhérence, ce qui facilite les «drifts», les glissades donc. «Contrairement au karting, le but n'est clairement pas de faire de la vitesse, c'est surtout de prendre un maximum de plaisir à glisser et à se laisser surprendre. Pour moi, c'est un sport à part entière, car cela requiert une certaine maîtrise mais cela convient à tous les âges. Plus on commence à apprivoiser la machine, plus le plaisir vient», dit-il.

Bref, les années passent mais la passion de Nathan reste intacte. Il peaufine ses premiers modèles et tente de faire connaitre cette discipline un peu partout dans la Grande Région. Il ouvrira ainsi en 2018 une première piste de «drift bike» à Stavelot, toujours en Belgique, dans la région de Liège. «Malheureusement, le covid-19 est passé par là et j'ai été contraint de fermer la piste», regrette-t-il.

Mais peu importe puisque depuis quelques semaines, il a pu ouvrir une nouvelle piste dans un grand hangar situé à Bastogne, à proximité des grands axes autoroutiers. Une manière de cibler la clientèle à l'international, y compris au Luxembourg. «Concernant le Grand-Duché, j'avais notamment eu l'occasion d'installer une piste éphémère à LuxExpo The Box, une bonne manière de se faire connaître», note celui qui a même créé une ASBL pour promouvoir le drift trike. «On travaille notamment avec des personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent également en profiter.»

Il vous reste, au moins, jusqu'à la fin de l'année pour profiter de cette expérience qui, après un essai, vaut vraiment le coup, même s'il vous faudra à coup sûr un petit temps d'adaptation avant de pouvoir profiter pleinement du drift trike. «L'objectif est, à terme, de pérenniser le projet», conclut Nathan, qui est également très ouvert à l'organisation de sessions drift trike dans le cadre de team buildings. Le jour de notre venue, les membres du personnel d'une société de Troisvierges étaient d'ailleurs venus se frotter à cette discipline unique.



Renseignements Le drift trike s'adresse à tous les âges et à n'importe qui. La piste, située route de Marche, 165 à Bastogne (derrière le LIDL), est mise à disposition pour les particuliers ainsi que les entreprises dans le cadre de team buildings ou encore pour des anniversaires. Les sessions d'environ une heure peuvent accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes. Plus de renseignements au +32 498 81 04 64 ou sur le site web de la piste. La piste est ouverte en semaine de 19h à 21h et le samedi de 10h à 19h ainsi que le dimanche après-midi. Notons également qu'une session de 7 minutes vous coûtera 15 euros.

