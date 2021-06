Le covoiturage file de travers vers l'A6

Si le Luxembourg développe une voie réservée au covoiturage sur son autoroute à l'Ouest du pays, il aimerait le faire à gauche de la route. Sauf que, côté belge, la bande réservée est à droite... Aux Ponts et Chaussées de solutionner la liaison.

Quand ce n'est pas la ligne Bruxelles-Luxembourg qui préoccupe le ministre de la Mobilité, voilà l'aménagement de l'autoroute qui lie les deux pays qui pose souci à François Bausch (Déi Greng). En effet, l'écologiste n'a pas encore trouvé la bonne solution pour que se dessine une voie dédiée au covoiturage sur l'A6. Et le problème relève d'une question de bon sens. Du genre de celles que se pose un conducteur européen qui débarque au Royaume-Uni : quelle voie suivre?

Pour les CFL, le weekend de Pentecôte n'a pas manqué d'activité. Afin d'assurer le franchissement de l'autoroute au sud de la capitale par la future ligne Bettembourg-Luxembourg, trois jours (et nuits) ont été nécessaires pour poser 248 tonnes de poutres.

En effet, les autorités belges ont fait le choix de doter la portion frontalière de l'E411 d'une voie dédiée à ceux qui roulent à plusieurs dans un seul véhicule du côté droit de l'autoroute. Empruntant l'espace potentiellement dédié à la bande d'arrêt d'urgence. Covoitureurs, motards et taxis sont les seuls autorisés à emprunter cette file jusqu'à la frontière (Sterpenich) à l'Ouest du Grand-Duché. «Mais nous n'envisageons pas de suivre ce modèle», a dernièrement glissé le ministre luxembourgeois à son homologue, Georges Gilkinet.

Pas gagné pour Sterpenich

Non, créer un P+R juste à la place de l'ancien poste de douanes à Sterpenich, n'est pas une option qui a les faveurs du ministre des Transports belge. Et Georges Gilkinet n'a pas manqué de le faire savoir lors de son escale luxembourgeoise, jeudi. «Ce n'est pas bon d'avoir un grand parking qui n'ait pas de correspondance avec des trains», tranche le politicien Ecolo. L'idée n'étant pas de donner la priorité à l'auto, mais plutôt au rail. «Je serai donc plutôt favorable à des stationnements facilités à proximité des petites gares qui sont sur l'axe Belgique-Luxembourg».

De son côté, François Bausch s'est déjà prononcé en retenant plus favorablement le développement du P+R de Viville comme meilleure alternative.