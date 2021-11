Il faudra être vacciné, guéri ou testé négatif au covid pour profiter de la plupart des animations de Noël organisées par la Ville de Luxembourg. Une formule retenue dans d'autres villes de la Grande Région.

Winterlights 2021

Le CovidCheck s'invite au marché de Noël

(tb avec Diane Lecorsais) - Même avec la magie de Noël, il faudra penser au CovidCheck. Un sésame nécessaire pour accéder à tous les grands sites d'animations des Winterlights 2021 prévues à partir du vendredi 19 novembre jusqu'au 2 janvier 2022. Ce sera le cas pour les marchés de Noël répartis sur la place d'Armes, la place de la Constitution ou encore la place de Paris. Des contrôles auront lieu aux entrées, et si le certificat est valide (vacciné, guéri ou testé négatif), le visiteur recevra un bracelet valable toute la journée.

Faites les comptes Au total, la Ville de Luxembourg dépensera environ 3,2 millions d'euros pour la mise en œuvre du programme Winterlights . Sur le total, 1,95 million d'euros reviendront au service Fêtes et marchés et 1,25 million d'euros seront dédiés aux illuminations de Noël.

Mis à part les contraintes sanitaires dans la capitale, la bourgmestre Lydie Polfer a promis, jeudi, «un programme sans égal» qui attend les visiteurs. Parmi les attractions, il y a tout d'abord la patinoire installée pour la première fois sur le Kinnekswiss (ouverture le 19 novembre à midi). Dans le reste du programme, figurent également les illuminations du Tree Light Show. Elles débuteront chaque soir à 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30 sur la place d'Armes ou encore la grande roue. Le manège de 32 mètres de haut est attendu, lui, au pied de la Gëlle Fra.

Du 1er au 23 décembre, la cour du «Ale Kolléisch» accueillera également les Winterkids, un marché de Noël spécial avec des ateliers, des lectures et des représentations théâtrales pour les familles avec enfants. De nombreuses attractions seront aussi organisées dans la Ville-haute et dans le quartier de la gare. De quoi faire rêver les petits et les grands.

Photo : Diane Lecorsais

Mais ces Winterlights 2021 de la Ville de Luxembourg ne sont pas les seules festivités de fin d'année à imposer des mesures sanitaires strictes. D'autres villes de la Grande Région restent également prudentes. Ainsi, pour déambuler au marché de Noël à Bruxelles, il faudra obligatoirement porter un masque et présenter un pass sanitaire pour accéder aux patinoires.

Dans la province de Luxembourg, le Covid Safe Ticket est requis pour accéder à de nombreux marchés de Noël. Ce sera ainsi le cas à Durbuy, Florenville, La Roche ou encore à Bouillon.

Thionville déroule le tapis rouge pour saint Nicolas A compter du 3 décembre, la capitale de Moselle-Nord lancera ses festivités de fin d'année. Dans la hotte de la Ville, il y a un labyrinthe géant, un toboggan luge, une parade, 87 sapins et plein d'autres surprises.

En Lorraine, Metz imposera également le pass sanitaire pour profiter des animations de Noël (après avoir annulé l'édition 2020). En Alsace, à Strasbourg, le pass sanitaire ne sera exigé sur la 451ème édition du «plus beau et géant des marchés de Noël» que si le taux d'incidence du covid-19 dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants.



