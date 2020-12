Au lendemain de l'annonce du renforcement des mesures sanitaires dans 20 départements français, dont neuf situés dans le Grand Est, les élus se montrent dubitatifs, estimant qu'il s'agit d'un geste plus symbolique que réellement efficace.

«Le couvre-feu à 18h risque de s'avérer insuffisant»

Pour lutter contre la circulation rapide du covid-19 dans l'Est de la France, le gouvernement aura donc opté pour une mesure inédite. Celle d'un couvre-feu avancé dans les 20 départements les plus touchés. Une liste où figurent neuf départements de la région Grand Est. Applicable à compter du 2 janvier prochain, la mesure devrait durer «le temps nécessaire», indiquait mardi soir Olivier Véran, ministre français de la Santé.

Sauf que cette décision, prise à Paris, est loin de faire l'unanimité au sein des élus concernés. Notamment lorrains, les quatre départements étant tous soumis à la future mesure. Partisan d'un confinement local, Mathieu Klein (PS), juge que «le couvre-feu est une mesure tardive qui risque de s'avérer insuffisante». Interrogé par nos confrères de France Bleu Lorraine Sud, le maire de Nancy déplore notamment le manque de concertation et réitère ses craintes quant aux effets réels du dispositif. «Sans effets rapides (...), la question d'un confinement se posera à nouveau», assure-t-il.

Mêmes interrogations pour François Grosdidier (LR) qui estime que la décision du gouvernement sert avant tout au gouvernement «à se donner bonne conscience». Sollicité par CNews, le maire de Metz juge que «si les urgences sont réellement saturées, il faut reconfiner localement». A savoir «un vrai confinement (...) où les gens ne vont pas travailler mais font du télétravail et où les collégiens et les lycéens restent à la maison».

#CouvreFeu18h : 🎙« Il faut accélérer la vaccination ! Une avancée du couvre-feu ou un nouveau confinement, sauf s’il est généralisé comme le 1er, n’est pas efficace et ne frappe que les mêmes secteurs d’activités. » @CNEWS pic.twitter.com/SfZo6RyEJU — François GROSDIDIER (@GrosdidierMetz) December 30, 2020

De son côté, Jean Rottner (LR), président de la région Grand Est, ne cache pas sa déception quant aux annonces réalisées. Partisan d'un reconfinement local «bref, efficace» et d'une politique sanitaire qui «prend les devants», le médecin urgentiste de formation évoque sur France Bleu Alsace «une position attentiste» du gouvernement qui «essaie de voir comment évolue l'épidémie».

Diplomate, le président de la région Grand Est fait tout de même état d'«un signal que tente de donner le gouvernement», qualifié dans la foulée de «symbole». Dans un message posté sur Twitter, Jean Rottner se veut toutefois optimiste en faisant référence à de «premières courbes post 'fêtes de Noël' (...) plutôt encourageantes».

A l’échelle de la @regiongrandest ces premières courbes post « fêtes de Noël » sur 7 jours glissés sont plutôt encourageantes. Elles doivent être précisées par l’analyse des situations locales où parfois il existe de vraies tensions hospitalières pic.twitter.com/GZVB6j9eiJ — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) December 29, 2020

A noter que les échanges entre les élus locaux et les préfets se poursuivent ce mercredi matin. La situation sanitaire dans les départements concernés par le renforcement du couvre-feu sera détaillée dans l'après-midi. A voir si un accord aura été trouvé en matière de vaccination, les maires de Nancy et Metz plaidant par exemple pour que les doses soient administrées en priorité dans les territoires les plus impactés, stratégie pour l'heure non prévue par le ministère de la Santé.

