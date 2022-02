Les opposants aux mesures sanitaires sont invités, à l'instar du mouvement au Canada, à participer à un convoi qui doit relier Paris à Bruxelles. Des points de ralliement sont prévus ce vendredi à Metz et Nancy.

Grande Région 4 4 min.

Contestation des restrictions

Le «convoi de la liberté» passera par la Lorraine

Les opposants aux mesures sanitaires sont invités, à l'instar du mouvement au Canada, à participer à un convoi qui doit relier Paris à Bruxelles. Des points de ralliement sont prévus ce vendredi à Metz et Nancy.

(m. m. avec AFP) - Ils bloquent le centre d'Ottawa, la capitale du Canada, depuis plusieurs jours. Le mouvement initié par les routiers opposés aux mesures sanitaires, et plus largement par des personnes opposées à la vaccination et aux restrictions mises en place suite à la pandémie, fait des émules en Europe.

La Belgique recule sur la vaccination obligatoire Le personnel soignant aurait jusqu’au 1er juillet pour accepter le vaccin, quitte à être testé régulièrement durant les prochains mois.

Inspirés par cette fronde canadienne qui se fait de plus en plus pressante, des opposants aux vaccins et aux mesures sanitaires ont lancé une page Facebook fin janvier intitulée «Le convoi de la liberté». Plus de 340.000 personnes l'ont déjà rejointe.

L'objectif est de rassembler un maximum de personnes venant de différents pays européens, dont la France, pour converger ensuite vers Bruxelles où le convoi européen devrait arriver lundi 14 février. Les opposants aux mesures sanitaires sont invités à participer à ce convoi avec leur camion, leur voiture, leur camping-car ou même leur moto, rapportent nos confrères de RTL 5 minutes.

Paris et Bruxelles interdisent la manifestation

Du côté français, plusieurs convois sont partis ce mercredi de Nice, de Bayonne et de Perpignan. Ces manifestants doivent rallier Paris dans la soirée de vendredi.

4 Un premier convoi est parti ce mercredi de plusieurs villes du Sud de la France. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un premier convoi est parti ce mercredi de plusieurs villes du Sud de la France. Photo: AFP Un premier convoi est parti ce mercredi de plusieurs villes du Sud de la France. Photo: AFP Un premier convoi est parti ce mercredi de plusieurs villes du Sud de la France. Photo: AFP Un premier convoi est parti ce mercredi de plusieurs villes du Sud de la France. Photo: AFP

Mais face aux craintes de blocage, la préfecture de police de la capitale française a annoncé ce jeudi que les «convois de la liberté» y seraient interdits de vendredi à lundi.

«Un dispositif spécifique sera mis en place (...) pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants à cette interdiction», a prévenu la préfecture de police parisienne, qui a précisé avoir donné «des consignes de fermeté» aux forces de l'ordre.



Lundi matin, un premier convoi d'une trentaine de manifestants qui tentait de rejoindre la capitale à bord de leurs véhicules a déjà été intercepté entre l'Essonne et la Seine-et-Marne «dans le calme», par les forces de l'ordre, a appris l'AFP.

Jeudi après-midi, c'était au tour de la ville de Bruxelles d'interdire l'accès à son territoire au «convoi de la liberté». Le bourgmestre Philippe Close a indiqué qu'aucune autorisation n'avait été demandée pour cette manifestation. «Des moyens sont mis en place pour empêcher le blocage de la Région Bruxelles-Capitale», a-t-expliqué sur Twitter.

Il a précisé que la décision avait été prise en concertation avec l'exécutif régional et la ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden. La ministre a autorité sur la police fédérale, qui sera chargée de contrôler à la frontière belge les camions et voitures venant de l'étranger qui souhaiteraient rallier Bruxelles.

Par ailleurs, «des arrêtés d'interdiction de manifester avec des véhicules motorisés» seront pris au niveau de la région et de la ville de Bruxelles, selon un communiqué du président de l'exécutif régional, Rudi Vervoort. La mesure s'adresse aussi aux éventuels manifestants belges ou déjà sur le sol belge.

Des points de ralliement à Metz et Nancy

Du côt français, aucun lieu précis de regroupement n'a été mentionné par les participants, qui s'organisent sur les réseaux sociaux pour trouver des lieux où se reposer à chaque étape et ne prévoient pas nécessairement d'entrer dans Paris.

Certaines publications sur les réseaux sociaux annoncent toutefois des points de ralliement à Metz et Nancy, en Lorraine, pour ce vendredi dans la matinée. Les protestataires rejoindront ensuite Reims et le Nord de la France, avant de rouler vers la capitale belge.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Nous emprunterons les axes de circulation secondaire à une vitesse de conduite entre 50 et 80 km/h», ont précisé les organisateurs, cités par nos confrères de RTL. Les participants ont été invités à rester pacifiques.

Contrairement au Canada, cette mobilisation en France n'émane pas des chauffeurs routiers. Le mouvement s'inscrit dans la lignée des «gilets jaunes», qui, avant la pandémie, dénonçaient la précarité et exprimaient le sentiment de ras-le-bol d'une partie de la population face au coût de la vie.

Contre la politique d'Emmanuel Macron

Dans leur viseur encore une fois: la politique du président Emmanuel Macron avec l'occupation de la voie publique comme mode d'action. La contestation a été relancée par les anti-vaccins et les opposants à la parole publique et politique dans la gestion de la crise.

L'un des organisateurs du convoi français, Rémi Monde, qualifie le mouvement canadien de «très inspirant». Sur Facebook, il a dénoncé pêle-mêle «les restrictions, le passe sanitaire, l'augmentation du prix de l'énergie, le coût de la vie et le recul (de l'âge) du départ à la retraite», des revendications qui rappellent celles des «gilets jaunes».

Au Canada, l'inquiétude grandit au 14e jour de cette contestation des mesures sanitaires car le mouvement initié par les routiers paralyse des voies commerciales essentielles et l'impact risque d'être considérable pour l'économie du pays.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.