La portion de l’autoroute A4 qui contourne l'agglomération messine sera élargie. Les travaux, prévus sur deux ans, vont débuter tout prochainement.

Le contournement Nord-Est de Metz passe à 2x3 voies

(DH) - Avec plus de 50.000 véhicules par jour en moyenne et des ralentissements quotidiens aux heures de pointe, matin et soir, le contournement Nord-Est de Metz ne répondait pas à ses objectifs de fluidité et de sécurité.

A la suite d'une enquête publique menée l'hiver dernier, la préfecture de la Moselle vient de déclarer d'utilité publique l'élargissement de l'autoroute A4 sur une portion de 11 km, menant de l'A31 en direction de Strasbourg.

Ce tronçon, entre la croix de Hauconcourt et l'échangeur de Mey, passera donc à 2x3 voies. Sachant que cet aménagement était déjà inscrit au Plan de Relance Autoroutier signé avec l’État français en 2015.

Les travaux préparatoires de déboisement et d’archéologie préventive débuteront dès ce mois d'octobre. La phase principale des travaux commencera, elle, au printemps 2020 et devrait durer deux ans selon nos confrères du Républicain Lorrain.

Illustration: Sanef

A la demande de la communauté de communes Rives de Moselle et de la commune d’Argancy, où de nombreux véhicules de frontaliers stationnent quotidiennement, la Sanef construira un parking de covoiturage d'une trentaine de places.