Le climat dans les livres de classe

En Belgique, de jeunes activistes demandent que l’urgence climatique soit au programme de l’enseignement secondaire.

Par Max Helleff (Bruxelles)

Elles sont devenues en quelques mois les icônes de toute une jeunesse en croisade contre les atteintes faites à l’environnement. A 18 ans, Adélaïde Charlier et Anuna De Wever sont les figures de proue du mouvement «Youth for Climate» qui a contribué à mettre chaque mardi des dizaines de milliers de jeunes dans les rues des villes belges, répondant en cela à l’appel lancé par la Suédoise Greta Thunberg.



A la faveur de la rentrée scolaire, Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, la Wallonne et la Flamande, se tournent cette fois vers le monde belge de l’enseignement et lui demandent d’inscrire à son programme l'urgence climatique.

500 écoles alertées

«Mesdames, Messieurs les enseignants, nous avons besoin de vous», peut-on lire dans un communiqué envoyé à l’agence Belga. Parlez-nous de notre planète, informez-nous de son état et de l'impact que cela a et aura sur nous. Ne laissez pas les jeunes s'endormir sur les bancs de cette ignorance-là», plaident les deux jeunes femmes.

Une lettre a été envoyée à 500 écoles de la Communauté française ainsi qu'à la toujours ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns – le casting du nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est dévoilé que ce vendredi. Adélaïde Charlier et Anuna De Wever y demandent que les enseignants organisent «un semestre d'informations et d'actions» autour de l'urgence climatique entre septembre et décembre prochain.

Information «verte»

Sans surprise, elles espèrent profiter du large écho médiatique qui sera donné successivement au sommet des Nations Unies sur le Climat à New York à la fin de ce mois et à la COP 25 qui se déroulera en décembre au Chili.

La jeune Suédoise Greta Thunberg a réussi à mobiliser des millions d'enfants pour alerter sur l'urgence de la situation. Photo: AFP

La problématique environnementale et climatique n’est abordée aujourd’hui qu’à la marge dans l’enseignement, lequel dépend des Communautés et de l’inspiration des partis politiques au pouvoir. L’information «verte» distribuée aux élèves est souvent fonction de la volonté ou non des directions des écoles et de leurs enseignants. Des sites pédagogiques sont toutefois mis à disposition par les autorités publiques.

Ecolo en soutien

Au registre «Sciences», la réforme de l’enseignement francophone (le «Pacte d’excellence») prévoit toutefois d’enseigner aux élèves de première secondaire (12-13 ans) ce que sont les déchets «biodégradables et non biodégradables» ainsi que le «cycle de vie d’un objet de consommation».

Reste à voir dans quelle mesure la demande de «Youth for Climate» trouvera l’oreille des nouveaux gouvernements. Côté francophone, un appui pourrait être apporté par Ecolo qui fera partie des coalitions composant les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cours des cinq années à venir.

«Jeunes qui brossent les cours»

En Flandre, en revanche, la N-VA de Bart De Wever qui s’active à former le prochain gouvernement régional, a pris fait et cause ces dernières années pour le milieu de l’industrie, défendant notamment bec et ongles le recours au nucléaire.

Bart De Wever ne cache pas le peu de considération qu'il accorde aux manifestations pour le climat organisées par les jeunes en Belgique. Photo: Belga

Bart De Wever n’a jamais caché par ailleurs le peu de considération que lui inspirent «ces jeunes qui brossent les cours» le mardi, au motif d’aller manifester pour le climat.

Troisième grève mondiale à venir

Précisons ici qu’il n’existe aucun lien de parenté entre Bart et Anuna, les deux De Wever, bien qu’ils soient nés tous les deux à Mortsel, en province d’Anvers.

Dimanche dernier, l'asbl Emergences, soutenue par la Coalition Climat et Adélaïde Charlier représentant le mouvement «Youth For Climate», a attiré quelque 2.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Un tour de chauffe avant la troisième grève mondiale pour le climat prévue le 20 septembre prochain…

