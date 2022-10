Un listing d'interdiction de vente pour plusieurs produits à l'adresse des commerçants sur le marché de Noël de Strasbourg provoque de vives discussions.

Une mesure qui fait des remous

Le champagne interdit au marché de Noël de Strasbourg

Un listing d'interdiction de vente pour plusieurs produits à l'adresse des commerçants sur le marché de Noël de Strasbourg provoque de vives discussions.

(dpa) - La ville frontalière française de Strasbourg fait parler d'elle ces derniers jours suite à l'interdiction qu'elle a ordonnée de vendre du champagne, du pop-corn, du poulet grillé et d'autres produits pour son marché de Noël. Avant le fameux «Christkindelsmärik», la métropole alsacienne a envoyé aux exploitants de stands des listes détaillées des mets et articles autorisés, interdits ou autorisés sous réserve, d’après le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Dans un mail d'accompagnement, il est expliqué que les plats et objets vendus doivent transmettre l'authenticité et la tradition de Noël ainsi que l'identité et la qualité locales. Et ce, avec une exigence écologiquement responsable, selon la mairie dirigée par le parti écologique. En ce qui concerne l'interdiction du champagne français d'origine, Strasbourg ne veut pas interdire de trinquer avec du vin mousseux, mais il doit s'agir du vin d'Alsace originaire de la région: le «Crémant d'Alsace» est mentionné sur la liste comme alternative.

Une bière chaude de Noël est autorisée, à condition qu'elle provienne d'une brasserie artisanale. Le gratin de pommes de terre «tartiflette» avec du reblochon de Savoie est interdit, mais le gratin de «munstiflette» avec du munster d'Alsace est autorisé. Les bottes, les parapluies et les articles de Noël pour chiens et chats sont interdits, mais les tirelires ou les sets de sticks sont autorisés.

Un règlement qui suscite l'incompréhension

Sur la toile, le règlement fait l'objet d'un vif débat. Le fait de miser sur les produits régionaux est tout à fait approuvé, tout comme le fait de privilégier les spécialités alsaciennes. «Mais qu'en est-il de l'interdiction du poulet grillé?», se demande l'un d'eux. Et un autre fait remarquer qu'un gratin au munster «sent terriblement mauvais». «D'accord, alors nous irons à Colmar, une autre grande ville d'Alsace», assure un autre.

Face à toute cette agitation, la ville de Strasbourg a entre-temps précisé qu'elle souhaitait discuter avec les commerçants, pendant le marché de Noël, des produits pour lesquels elle avait émis des réserves. Une commission de sélection doit ensuite établir des règles claires en janvier pour le marché suivant. Quant à l'interdiction du champagne, elle sera apparemment rediscutée après le tollé qu'elle a suscité.

L'adjoint municipal Guillaume Libsig a lui réagi au tapage autour des listes de vente, qui auraient été conçues comme un document de travail. Le marché, qui accueille environ deux millions de visiteurs annuellement, est critiqué depuis quelques années comme étant un «parc d'attractions à ciel ouvert» ou un «supermarché pour touristes», a-t-il écrit. En réaction, une commission de sélection s'est penchée sur la palette de marchandises. «Ni la ville ni les exposants ne veulent d'objets bon marché qui nuisent à la qualité de la capitale de Noël». Ce qui compte, c'est la qualité et l'authenticité. La commission veut s'assurer de l'origine et de la qualité des produits, a-t-il ajouté.

Il s'appelle 'Christkindelsmärik', il s'agit bien de l'enfant Jésus, non? Anne-Pernelle Richardot, conseillère municipale socialiste

Le fait que la vente de croix sur le marché de Noël ne soit autorisée que sous réserve, selon la liste «Décorations», a provoqué un émoi supplémentaire. Les croix y sont mentionnées comme «Croix JC» (JC pour Jésus-Christ).

La conseillère municipale socialiste Anne-Pernelle Richardot trouve cela stupide, comme elle l'a déclaré au journal DNA. «Cela reste un événement chrétien, cela s'appelle le 'Christkindelsmärik', il s'agit bien de l'enfant Jésus, non?» Le quotidien catholique La Croix s'est alarmé et a recueilli des voix critiques. «On respecte l'identité religieuse», s'est empressé de préciser l'adjoint Libsig. Les crucifix, crèches et autres objets similaires peuvent bien sûr être vendus tant qu'ils sont d'une qualité acceptable.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tollé quant au fait que le plus ancien marché de Noël de France (452e édition) soit raccourci d'une semaine pour des raisons d'économie d'énergie en cette période de crise. Il se déroulera désormais du 25 novembre au 24 décembre. Les illuminations de Noël seront éteintes dès 23 heures, soit une heure plus tôt qu'auparavant. Et elles seront démontées à partir du 8 janvier, une semaine plus tôt que d'habitude.

