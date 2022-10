Daniel Hussin, président du Cercle européen Pierre Werner et du Centre de rencontres belgo-luxembourgeois, souhaite, comme d'autres, l'émergence d'un Grand Luxembourg, vision plus pragmatique au sein de la Grande Région.

Le Cercle Pierre Werner plaide pour un Grand Luxembourg

Pascal MITTELBERGER Daniel Hussin, président du Cercle européen Pierre Werner et du Centre de rencontres belgo-luxembourgeois, souhaite, comme d'autres, l'émergence d'un Grand Luxembourg, vision plus pragmatique au sein de la Grande Région.

Le terme est loin d'être nouveau. Il est déjà utilisé par divers organismes telle l'agence d'urbanisme et de développement durable Agape Lorraine Nord dans ses études. La notion de Grand Luxembourg fait son chemin. Elle dénote l'attractivité économique qu'exerce le Grand-Duché sur ses territoires voisins, sans aller jusqu'à englober toute la Grande Région.

«Nous avons tout à gagner d'être complémentaires» La Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg entretiennent depuis toujours des relations étroites dans différents domaines. Ces collaborations doivent encore se renforcer dans les prochaines années, plaide Frédéric Biava, conseiller économique et commercial à l'AWEX.

Daniel Hussin, président du Cercle européen Pierre Werner et du Centre de rencontres belgo-luxembourgeois, est partisan de cette vision sociétale et économique. «L'Etat luxembourgeois et ses 640.000 habitants est clairement le moteur économique de la Grande Région. Il attire, chaque jour, plus de 210.000 frontaliers, un chiffre qui est amené à augmenter encore dans les prochaines années. On a tous intérêt, dans les pays voisins, à participer au développement de l'économie luxembourgeoise», explique-t-il.

Qu'est-ce que le Cercle européen Pierre Werner ? Le CEPW, qui fête son 35e anniversaire cette année, a pour ambition de développer et de renforcer les coopérations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, et de développer l’idée européenne dans de nombreux domaines (social, économique, juridique, écologique, culturel, artistique...) à travers des rencontres, des tables rondes, des groupes de travail. Le CEPW prend aussi position sur des questions d’intérêt général dans la perspective particulière des régions frontalières de Belgique et du Luxembourg.

Mais la Grande Région a des limites. «Côté belge, par exemple, c'est toute la Wallonie. Cela inclut le Hainaut et des villes comme Mons ou Charleroi, qui n'ont rien à faire du Luxembourg et sont plutôt orientées vers Lille. Idem pour Liège, plus intéressée par le triangle d'influence qu'elle forme avec Aix-la-Chapelle et Maastricht. Au Brabant wallon, on regarde plutôt vers Bruxelles», énumère Daniel Hussin.

Le programme Interreg veut être plus proche des habitants Un nouveau programme Interreg s'ouvre en Grande Région: des projets transfrontaliers, financés en grande partie par des fonds européens, qu'il s'agit de rendre plus visibles, plus compréhensibles et plus proches de la population.

Pour lui, il s'agit de mettre, en face du territoire luxembourgeois et de ses 640.000 habitants, des zones de périmètres et de population comparables. Dans la réalité des relations transfrontalières quotidiennes, c'est déjà le cas. Une vision pragmatique que Daniel Hussin souhaite voir formalisée avec le Grand Luxembourg, avec le nord de la Lorraine, la province de Luxembourg belge et l'Ostbelgien, et la zone de Trèves et Bitburg. «Ce n'est pas un mouvement séparé de la Grande Région, on ferait partie de la Grande Région avec un souci de développement harmonieux», conclut-il.

Colloque belgo-luxembourgeois le 8 novembre Au printemps 2022, le CEPW a soutenu la création du Centre de Rencontres belgo-luxembourgeois (CRBL). Ce dernier est devenu, mi-2022, le partenaire belge privilégié de l'Institut Pierre Werner (IPW), centre culturel européen basé à Luxembourg (et à ne pas confondre avec le CEPW). La première manifestation du CRBL aura lieu mardi 8 novembre, de 19h à 21h à l'abbaye de Neimënster. Il s'agit d'un colloque ayant pour thème «L'historique de l'Union économique belgo-luxembourgeoise depuis sa création en 1921 jusqu'à nos jours. Un modèle pour l'Europe.» Il s'agit d'une manifestation organisée en partenariat avec l'IPW, le CEPW et le LISER. Trois tables rondes sont programmées au cours de cette soirée : sur les coopérations politique, économique et militaire.

