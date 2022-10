Une décision Benelux a été signée ce lundi 17 octobre afin de mettre en œuvre conjointement la résolution du Conseil de l’Europe relative aux métaux et alliages constitutifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Harmonisation législative

Le Benelux pionnier en matière de sécurité alimentaire

Une décision Benelux a été signée ce lundi 17 octobre afin de mettre en œuvre conjointement la résolution du Conseil de l’Europe relative aux métaux et alliages constitutifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Harmoniser les législations nationales dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires qui entrent en contact avec du métal, tel était l'objectif visé par la dernière décision Benelux signée ce lundi. Jusqu'ici, les règles applicables au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas divergeaient.

Un bouchon intelligent innovant made in Luxembourg United Caps, entreprise luxembourgeoise de conception et de production de bouchons et de capsules en plastique, pousse le bouchon encore un peu plus loin avec un opercule censé lutter contre le gaspillage alimentaire. Révolution en vue.

Désormais, les consommateurs bénéficieront à l'avenir «du même niveau élevé de protection sanitaire dans les trois pays». Une initiative à laquelle les parties prenantes espèrent que d'autres États membres de l'UE finiront par adhérer, ce qui permettrait à terme d'arriver à une protection accrue des consommateurs.

Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen (LSAP) a d'ailleurs déclaré qu'«en harmonisant le cadre réglementaire, le Benelux devient pionnier au sein de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires en contact avec du métal».

Un sujet sensible suite à de récents scandales

Une notion de sécurité alimentaire qui est d'ailleurs particulièrement sensible au vu des récents scandales sanitaires qui ont eu des répercussions certaines, à l'image des chocolats de Ferrero ou encore les pizzas de la marque Buitoni, notamment mise en cause dans le décès d'enfants après ingestion de produits contaminés.

L'usine Ferrero à Arlon relance sa production Après un nettoyage de l'usine de fond en comble, les lignes de production arlonaises se sont remises à produire des chocolats en ce début de semaine.

Plus récemment, l'enseigne de supermarchés Delhaize avait rappelé des brownies de sa propre marque, en raison d'une possible présence de morceaux de métal dans les produits. La marque Président avait, elle aussi, fait parler d'elle, puisque plusieurs de ses fromages ont été retirés de la vente de certaines surfaces de vente alimentaire au Luxembourg en septembre dernier, précisément pour une suspicion de corps métallique dans les produits. Preuve s'il en fallait une qu'une prise en main coordonnée serait plus que bénéfique pour éviter bien des écueils.

Et pour cause, si les articles et emballages en métal entrant en contact avec des denrées alimentaires sont spécialement conçus à cette fin, à l'image des boîtes à conserves, du papier aluminium ou encore des sachets de chips, ils peuvent aussi, dans certains cas, libérer involontairement des contaminants ou des impuretés dans les aliments, et présenter ainsi un risque pour la santé publique.

Une initiative qui a donc finalement tout son sens et qui pourrait également permettre de faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers, puisque les pays membres seront tous sur la même longueur d'onde à l'avenir.

