Législatives en France

Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, candidat en Moselle

Laurent Jacobelli (RN), porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, a annoncé jeudi qu'il se présentait aux élections législatives à Hayange, en Moselle, ville symbole de la désindustrialisation, dirigée par le Rassemblement national.

(AFP) - Tête de liste pour le Rassemblement national lors des élections régionales de 2021, Laurent Jacobelli briguera cette fois-ci un mandat de député. Le porte-parole de Marine Le Pen était à Hayange, ce jeudi 5 mai, pour y annoncer sa candidature aux élections législatives pour la huitième circonscription de Moselle, celle des vallées de l'Orne et de la Fensch.

«Si vous me faites confiance, pour être votre nouveau député, je m'engage à m'opposer à la politique du mépris d'Emmanuel Macron, à voter contre la retraite à 65 ans, à refuser toute hausse de vos impôts ou de vos taxes et à défendre nos services publics», a-t-il indiqué dans un communiqué. «Je me battrai aussi pour augmenter les effectifs de la police nationale dans nos villes.»



Ancien militant de Debout la France, qui a rejoint le RN en 2017, Laurent Jacobelli est élu au Conseil régional de la région Grand Est depuis 2021. Agé de 52 ans, il avait été candidat du parti d'extrême droite aux législatives de 2017 dans la dixième circonscription des Bouches-du-Rhône.

Il a choisi comme suppléant Fabien Engelmann, le maire d'Hayange depuis 2014, commune où Marine Le Pen a remporté 58,74% des voix au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril.