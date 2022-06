La canicule qui s'est installée sur l'ensemble de la France a pour conséquence un épisode de pollution atmosphérique en Moselle. Le préfet a donc décidé, entre autres mesures, d'abaisser de 20 km/h la vitesse sur les autoroutes et routes à chaussées séparées du département.

Pollution atmosphérique

La vitesse abaissée de 20 km/h sur les autoroutes en Moselle

La mesure entre en vigueur ce vendredi 17 juin. En raison d'un pic de pollution atmosphérique en Moselle, la vitesse des véhicules circulant sur les autoroutes et routes à chaussées séparées (voies express) du département est abaissée de 20 km/h «sans descendre en dessous de 70 km/h ». Cela concerne donc l'A31 et l'A4 ainsi que d'autres axes.

L'A3 coupée à hauteur de Gasperich ce week-end Des travaux d'aménagement sur le ban de Gasperich nécessitent la coupure d'un tronçon de l'autoroute A3 dès vendredi soir, jusqu'à lundi matin. Un itinéraire de déviation sera mis en place entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange.

« Pour les autocars et poids lourds (plus de 3,5 tonnes), cette baisse de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée ne s’applique pas sur les tronçons limités à 130 km/h», précise le communiqué de la préfecture de la Moselle, qui indique également que des contrôles de vitesse et antipollution seront réalisés sur les axes concernés.

Enfin, la préfecture annonce que si l'épisode de pollution se prolonge, ces mesures seront maintenues et renforcées dès samedi, avec une «vitesse maximale autorisée pour les véhicules abaissée de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h sur l'ensemble du réseau routier du département».







