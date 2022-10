Une audience devait avoir lieu ce mardi suite à la procédure lancée par les actionnaires minoritaires, qui contestent la vente du tournoi de tennis. Elle n'aura finalement pas lieu.

La vente du Moselle Open fait l'objet d'une médiation

L'avenir du Moselle Open de tennis semble bien flou en ce moment. Une audience devait trancher le sort du tournoi ce mardi 18 octobre, mais elle n'aura finalement pas lieu. Selon les informations de nos confrères de France Bleu Lorraine Nord, une procédure de médiation a été lancée autour de la vente controversée du tournoi. Elle devrait avoir lieu ce mercredi.

Tsonga s'offre le Moselle Open Le tennisman, jeune retraité et ancien n°1 français, est devenu l'actionnaire principal du Moselle Open.

L'édition 2022, particulièrement relevée, a laissé de nombreuses interrogations dans les coulisses sur le futur de la compétition.

En rachetant le tournoi avec son ami Thierry Ascione via leur groupe All In, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga est devenu actionnaire majoritaire du Moselle Open. L'ancien champion de 37 ans a remporté le tournoi mosellan à quatre reprises (2011, 2012, 2015 et 2019).

Mais ce rachat est contesté par les actionnaires minoritaires, qui craignent un déménagement du tournoi. Une rumeur que conteste pourtant Jo-Wilfried Tsonga. Selon nos confrères de France Bleu, les actionnaires minoritaires «estiment que le droit de préemption, qui aurait consisté à proposer la vente à ceux qui détenaient déjà des parts avant d'ouvrir la vente à l'extérieur, n'a pas été respecté.»

Un recours en référé a donc été déposé et celui-ci devait être examiné ce mardi par la justice. Les repreneurs ont demandé entre-temps une médiation, qui doit rassembler toutes les parties autour de la table ce mercredi, à Paris.

Si un accord est trouvé, cela marquera la fin de la procédure judiciaire. Dans le cas contraire, une nouvelle date d'audience sera fixée.

