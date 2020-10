Le regain de l'épidémie de covid-19 frappe aussi bien le Luxembourg que ses voisins. Autant en République fédérale où l'Institut Robert Koch se veut alarmiste, qu'en Belgique où l'ancienne Première ministre Sophie Wilmès a été admise dans une unité de soins intensifs.

La situation jugée «très grave» en Allemagne

(AFP) - «La situation est devenue globalement très grave», a déclaré lors d'une conférence de presse Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Cet avertissement intervient alors que le pays a enregistré un nouveau record de nouvelles infections, avec 11.287 cas supplémentaires en 24 heures, selon des chiffres publiés ce jeudi.

En tout, au moins 380.762 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus en Allemagne, dont 9.875 ont perdu la vie. «Le virus peut se propager de manière incontrôlée» dans certaines régions depuis septembre, a ajouté M. Wieler en expliquant que «les jeunes sont actuellement les plus exposés au virus». «Plus les gens dans les cercles privés s'infecteront, plus ils diffuseront» le virus ailleurs, a-t-il déclaré.

Le président du RKI a cependant assuré qu'il restait possible de «contenir» la propagation de la pandémie «en respectant systématiquement les gestes barrières» mais également en «aérant régulièrement» les pièces fermées: «nous ne sommes pas impuissants». L'Allemagne, comme l'ensemble des pays européens, fait face depuis plusieurs semaines à une forte augmentation des cas d'infection au Covid-19.

Face au rebond épidémique, les autorités allemandes ont durci les mesures contre la pandémie, adoptant notamment des interdictions de rassemblement. Un canton alpin du sud du pays, autour de Berchtesgaden, s'est vu imposer un quasi-confinement. Des restrictions locales ont également été décidées, comme à Berlin, où le port du masque a été imposé dans certaines rues fréquentées.

Sophie Wilmès aux soins intensifs

La chancelière Angela Merkel avait solennellement demandé samedi à la population de réduire au maximum les relations sociales, appelant à «rester à la maison» autant que possible. «Ce que sera l'hiver, ce que sera notre Noël, sera décidé dans les jours et les semaines à venir», avait-elle averti.

Côté belge, c'est l'ancienne Première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR), testée positive il y a quelques jours, qui a été admise mercredi soir dans un service de soins intensifs. Son porte-parole précise ce jeudi qu'«elle est consciente» et que «son état est stable».

Le Grand Est passe au rouge La région connaît une nouvelle hausse des cas de covid-19. Selon les chiffres publiés jeudi par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence moyen a atteint 53,8 infections pour 100.000 habitants la semaine dernière.

Dans le Grand Est, 904 nouveaux cas et cinq décès ont été constatés sur les dernières 24 heures. La hausse est sensible partout: le total des cas positifs a doublé en Moselle (de 135 à 255) et plus encore en Meurthe-et-Moselle (de 99 à 217). Malgré un taux d'incidence de 138,2 cas pour 100.000 habitants inférieur à la moyenne nationale et à celle du Grand Est, la Moselle fait désormais partie des départements en alerte renforcée. Le département n°57 comptait mercredi 104 personnes hospitalisées, dont 18 en réanimation sur une centaine de lits disponibles, soit encore loin du seuil critique des 30% d'occupation.

