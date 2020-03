La Sarre se méfie de la région Grand Est

Le land allemand a fait le choix de classer les quatre départements lorrains, mais aussi l'Alsace, la Champagne-Ardenne comme «zones à risques» pour les déplacements de ses concitoyens.

Patrick JACQUEMOT Le land allemand a fait le choix de classer les quatre départements lorrains, mais aussi l'Alsace, la Champagne-Ardenne comme «zones à risques» pour les déplacements de ses concitoyens.

A l'heure où un cinquième décès en lien avec le covid-19 a été signalé sur la région Grand Est, la Sarre se montre préoccupée. Du coup, au même titre que certaines zones d'Italie, de Chine, de Corée du Sud ou d'Iran, les autorités viennent de classifier le territoire voisin comme «zone à risques». Autrement dit, elle met en garde ses 990.000 habitants à limiter leurs contacts avec des personnes venant de Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, voire à limiter leurs déplacements dans ces parties de l'Hexagone.

Il est vrai que l'épidémie de coronavirus a eu tendance à s'accélérer côté français, et particulièrement aux abords de la frontière entre Sarre et Hexagone. A elle seule, la région Grand Est déplore officiellement cinq morts mais un nombre de personnes placées en confinement allant crescendo. De quoi lui valoir le titre, ce mercredi, de «région de France la plus infectée»...

Au 10 mars, 460 sujets avaient été mis à l'isolement. Mais si l'institut Robert Koch a décidé d'élargir la carte de ses zones à risques, son choix est principalement motivé par la situation défavorable subie en Moselle, département géographiquement en contact avec la Sarre et dont sont originaires la plupart des 15.000 salariés français travaillant entre Merzig et Sarrebruck.

Sur ce seul département de la Moselle, 47 habitants sont actuellement à l'isolement et un mort des suites de l'infection pulmonaire a été confirmé. Juste à proximité, l'Alsace figure elle parmi les points d'infection les plus vifs de tout le pays, ce qui là peut justifier un peu plus le choix allemand. En tout, Haut-Rhin et Bas-Rhin ont déjà enregistré trois décès et placé 364 hommes et femmes en quarantaine.



Côté Luxembourg

Qu'en sera-t-il dans les heures à venir pour le Grand-Duché? Pour l'heure, en Europe, le ministère de la Santé luxembourgeois limite ses zones à risques à deux départements français (Oise et Haut-Rhin), deux lands allemands (Nordrhein-Westfalen et Baden-Württemberg) et cinq régions italiennes (Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne, Piémont et Sud-Tyrol).