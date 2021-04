Ce mardi, le Land dirigé par Tobias Hans rouvre ses cafés, restaurants et cinémas. Une position à contre-courant du reste de l'Allemagne, où face à la troisième vague de covid-19 certains appellent à un renforcement des mesures.

Grande Région 2 min.

La Sarre relâche partiellement les restrictions

(AFP) - Annoncé il y a quelques jours, le déconfinement est désormais effectif dans la Sarre. Les habitants de ce Land limitrophe du Luxembourg vont pouvoir profiter des salles de sport ou des cinémas. Fermés depuis cinq mois, les cafés et restaurants pourront également accueillir des clients à l'extérieur, comme au Grand-Duché.

La Sarre en première ligne pour le déconfinement Le Land allemand sera le premier du pays à rouvrir les cinémas et les salles de sport après le lundi de Pâques, a annoncé son Premier ministre Tobias Hans. Une décision qui survient après qu'Angela Merkel a fait volte-face sur le confinement.

Ainsi cinq personnes maximum, de deux foyers différents, pourront prendre place à une table si elles ont effectué au préalable une réservation et si elles laissent leurs coordonnées. Pour les tablées plus larges, les clients devront présenter un test de dépistage négatif du jour même. Les sports de contact comme le football sont également à nouveau autorisés avec un test négatif. Les salles de fitness peuvent aussi rouvrir dans des conditions limitées avec un sportif pour 15 m² et un test négatif.

Mais si la Sarre est le premier Land à assouplir ses restrictions, les décisions de Tobias Hans, son ministre-président, sont loin de faire l'unanimité. Plusieurs personnalités politiques réclament un confinement plus strict dans toute l'Allemagne alors que certaines régions comme Berlin, le Mecklembourg-Poméranie (nord-est) ou Hambourg ont pris des mesures encore plus contraignantes comme des couvre-feu partiels ou complets.

L'Allemagne opte pour un week-end de Pâques sous cloche Une fête de Pâques quasiment confinée: la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la «nouvelle pandémie» de covid-19 provoquée par le variant britannique.

Angela Merkel prône aussi la fermeté et a récemment critiqué certaines régions qui ne font pas assez, selon elle, pour endiguer l'épidémie. La chancelière avait notamment opté pour un confinement total durant le weekend de Pâques, avant de botter en touche face aux critiques virulentes. Une mesure réclamée depuis par Armin Laschet. Le dirigeant de la Rhénanie du Nord-Westphalie, région la plus peuplée du pays, demande ainsi un confinement rapide et dur dans tout le pays pour une période transitoire «de deux à trois semaines» en attendant qu'une plus grande partie de la population soit vaccinée.

A noter qu'autour du Luxembourg, la France a opté pour un retour au confinement et à des mesures strictes pour endiguer la troisième vague de l'épidémie. La Belgique avait également mis en place de nouvelles mesures exceptionnelles, mais le tribunal de première instance de Bruxelles lui a ordonné de mettre fin au dispositif, faute d'une base juridique jugée suffisante.