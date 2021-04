Face à la recrudescence des cas covid le Land allemand a dû freiner l'allègement des mesures sanitaires, initié trois semaines plus tôt. Restaurants et lieux de culture doivent à nouveau se passer de public.

La Sarre fermera à nouveau ses terrasses

Plus de verre en terrasse, plus de spectacles, plus de musées. A compter de jeudi, les restrictions sanitaires seront de nouveau appliquées dans la Sarre. Le gouvernement fédéral s'est vu contraint de resserrer la vis dans le Land allemand dirigé par Tobias Hans, face à une nouvelle vague des infections covid.

Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Notbremse sind einige neue Regeln in Kraft getreten. Die wichtigsten Regelungen haben wir für euch zusammengefasst. Alle weiteren Informationen wie immer unter https://t.co/ji0lIkZtzz #coronasaarland #saarland pic.twitter.com/mLxXWvA4Ei — Das Saarland (@saarland_de) April 25, 2021

Selon les dernières données publiées par l'Institut Robert Koch mardi, 119 nouveaux cas et cinq décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures sur l'ensemble du Land. Le comté de Merzig-Wadern, limitrophe au Grand-Duché, a ainsi enregistré un taux d'incidence de 100 pour 100.000 habitants pour la troisième journée consécutive, soit au-delà de la limite fixée par les autorités locales. Ces chiffres ont donc contraint le gouvernement fédéral à reconfiner la zone dès ce mardi. Le reste du Land devrait suivre à partir de jeudi.

Un coup dur pour les professionnels de la restauration, qui avaient pu rouvrir leurs terrasses le 6 avril dernier. Sur son site internet, le théâtre national de la Sarre décrit quant à lui «un véritable cauchemar». Après «six premières couronnées de succès», le voilà forcé de fermer à nouveau ses portes. Déplorant que tout soit mis «dans le même sac», Bodo Busse administrateur général du Théâtre National regrette que «même les représentations en extérieur ne soient pas autorisées».

Sur Twitter, le ministre-président se félicite de son côté de l'avancée de la vaccination contre le covid. Se réjouissant que la Sarre occupe «la première place au niveau national» pour les premières injections et la «troisième place pour les secondes», Tobias Hans n'a pour l'instant fait aucun commentaire public sur ce retour à des mesures restrictives.

25% Erstimpfquote! Damit liegt das #Saarland bundesweit auf Platz 1, bei Zweitimpfungen auf Rang 3. Pro Tag werden hier rund 5.300 Impfungen durchgeführt. Das zeigt, dass wir im Saarland eine gute Impfstrategie haben. Unsere Impfkampagne nimmt weiter an Fahrt auf! #impfmarathon — Tobias Hans (@tobiashans) April 23, 2021

Rien de bien surprenant: le dirigeant de la Sarre s'était démarqué des autres Länder en assouplissant les restrictions au moment où la chancelière allemande, Angela Merkel, appelait au contraire à leur renforcement face à la troisième vague de l'épidémie.

Depuis le début de la pandémie, 3,3 millions de cas covid ont été détectés en Allemagne, et 82.009 personnes sont décédées après avoir contracté le virus.





