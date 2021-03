Le Land allemand sera le premier du pays à rouvrir les cinémas et les salles de sport après le lundi de Pâques, a annoncé son Premier ministre Tobias Hans. Une décision qui survient après qu'Angela Merkel a fait volte-face sur le confinement.

Grande Région 2 min.

La Sarre en première ligne pour le déconfinement

Marie DEDEBAN Le Land allemand sera le premier du pays à rouvrir les cinémas et les salles de sport après le lundi de Pâques, a annoncé son Premier ministre Tobias Hans. Une décision qui survient après qu'Angela Merkel a fait volte-face sur le confinement.

Après le lundi de Pâques, les habitants de la Sarre pourront de nouveau boire un verre en terrasse, voir un film, ou assister à un concert. Seule condition préalable: la présentation d'un test PCR négatif daté du jour même. Tobias Hans (CDU), Premier ministre du Land allemand, l'a annoncé ce jeudi dans un tweet.

Der Ministerrat hat gestern das #SaarlandModell beschlossen. Ab dem 6. April wird es – geknüpft an die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests – weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur geben, sofern die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. pic.twitter.com/sSkXAVHrnm — Tobias Hans (@tobiashans) March 25, 2021

«Nous avons décidé de relâcher les restrictions pour la vie privée et publique», a déclaré le ministre-président de cette petite région frontalière du Luxembourg. De quoi soulager les Allemands, qui se plaignent de plus en plus des restrictions sanitaires.



Preuve en est, Angela Merkel elle-même a dû renoncer à confiner le pays pour Pâques. Face aux critiques virulentes quant à la fermeture des commerces et offices religieux, la chancelière s'est même excusée dans une allocution solennelle. «Cette erreur est uniquement la mienne», admet le chef de l'Etat, demandant «pardon aux Allemands». Angela Merkel a également admis que cette décision, prise dans l'urgence après une réunion de crise avec les représentants des seize Etats-régions, «n'était pas réalisable dans un court laps de temps».

La situation est pourtant critique en Allemagne où le taux d'incidence s'élève à 108,1 selon les derniers chiffres. Le pays a également franchi la barre des 75.000 décès dus au covid. Des chiffres largement supérieurs à ceux enregistrés en Belgique, qui a elle définitivement opté pour un confinement durant le weekend de Pâques.

Pour rappel, les deux départements limitrophes français échappent pour le moment au durcissement des restrictions prévu par le gouvernement français. Mais le taux d'incidence et le nombre important d'hospitalisations en Moselle et Meurthe-et-Moselle pourraient changer la donne. Au Luxembourg en revanche, le membres du secteur de l'Horeca pourraient rouvrir leurs terrasses à partir du 7 avril.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.