Au lendemain de l'annonce par Xavier Bettel d'un allègement des restrictions liées à la pandémie, le ministre-président de la Sarre a vivement commenté la position luxembourgeoise, trop laxiste selon Tobias Hans.

La Sarre critique les choix sanitaires du Grand-Duché

(jm avec dpa/jwi) - Le ministre-président de la Sarre, Tobias Hans, est en colère. Mercredi, il a réagi à la levée des restrictions au Luxembourg annoncée par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert. «Pour être honnête, je pense qu'il est irresponsable de se détendre lorsque les chiffres de l'incidence du virus sont si élevés», a déclaré Tobias Hans, interrogé par le Saarländischer Rundfunk.

Le ministre-président de la Sarre a même taxé ces décisions de «véritable fardeau pour la Grande Région». Le politicien CDU estime que le gouvernement luxembourgeois devrait reconsidérer la question. Une éventuelle propagation de la dernière mutation du virus est au centre de ses préoccupations. Tobias Hans a donc pointé les «liens étroits entre le Luxembourg et la Grande-Bretagne, où la nouvelle mutation est endémique et entraîne les couvre-feux les plus sévères du moment».

Sa position ne fait pas l'unanimité de l'autre côté de la frontière. Ainsi, le chef du groupe de gauche au parlement de la Sarre, Oskar Lafontaine, a estimé qu'il était «peu judicieux» de la part de Tobias Hans de taxer le gouvernement luxembourgeois d'irresponsabilité.

La Sarre enregistre à ce jour 21.092 personnes positives au coronavirus et 506 décès liés au Covid-19. Un chiffre similaire à celui du Luxembourg (517 décès), mais dans un territoire comptant près de 30% d'habitants en plus. De quoi inquiéter les autorités voisines. Iront-elles jusqu'à imposer une quatorzaine à l'entrée du pays comme à l'été 2020? Cette mesure drastique avait été assouplie en octobre.

Pour rappel, Xavier Bettel a annoncé mardi la réouverture à partir du 11 janvier de l'ensemble des commerces, des salles de concerts et de cinéma et de la pratique sportive dans des conditions strictes. L'enseignement scolaire pourra, lui, reprendre en présentiel à partir du 11 janvier. Restaurants et cafés restant néanmoins fermés jusqu'à la fin du mois de janvier.

