A partir de ce lundi 5 octobre, les résidents du Luxembourg pourront se rendre en Sarre sans la moindre restriction à condition de séjourner moins de 24 heures.

La Sarre assouplit ses mesures pour le Grand-Duché

(ER avec rc) - L'annonce du ministre président de la Sarre est on ne peut plus claire. Mardi à l'issue du Conseil des ministres, Tobias Hans a précisé que «les déplacements des frontaliers vers la Sarre seraient maintenus» malgré la forte croissance de cas de covid-19 qui touchent l'Allemagne ces derniers temps.

Concrètement, cela signifie que les habitants de la Grande Région - Luxembourgeois mais aussi Français et Belges - peuvent entrer sur le territoire sarrois et ce quelle que soit la raison du déplacement (professionnel, privé,...) malgré les conditions strictes imposées par les autorités allemandes. En d'autres termes, ces personnes n'ont plus à présenter un test covid négatif à la frontière allemande. Jusqu'à présent, cette exemption de quarantaine ne s'appliquait qu'aux frontaliers et aux étudiants.

A noter encore que ce règlement est valable uniquement pour la Sarre. Des règles plus strictes s'appliquent toujours en Rhénanie-Palatinat. Les personnes qui désirent s'y rendre depuis le Luxembourg doivent présenter un test covid négatif datant de moins de 48 heures. Si elles ne peuvent présenter ce test valide, c'est une quarantaine qui les attend.

De nouvelles restrictions pour se rendre en Allemagne Les autorités fédérales allemandes ont décidé de reclasser le Luxembourg comme zone à risque. Une décision que ces dernières justifient par une hausse des infections ces derniers jours.

Pour rappel depuis vendredi, l'Allemagne considère à nouveau le Grand-Duché comme un pays à risque pour la transmission du coronavirus, raison pour laquelle le Luxembourg a été placé sur la liste rouge.

Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le Luxembourg se trouve dans la catégorie des pays ayant une «situation «préoccupante», mais avec «un risque moyen de propagation du virus». Une catégorie au sein de laquelle figurent des pays comme la Belgique ou la France.

