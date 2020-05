L'entrée en vigueur des mesures de déconfinement a bien permis aux résidents du départements français de sortir de chez eux, masqués, mais ne les a pas poussé à s'engouffrer à nouveau dans les magasins rouverts. Et ce, alors que l'ensemble des centres commerciaux sont accessibles.

Grande Région 4 min.

La ruée dans les commerces mosellans se fait attendre

Maurice FICK L'entrée en vigueur des mesures de déconfinement a bien permis aux résidents du départements français de sortir de chez eux, masqués, mais ne les a pas poussé à s'engouffrer à nouveau dans les magasins rouverts. Et ce, alors que l'ensemble des centres commerciaux sont accessibles.

Si côté luxembourgeois, la deuxième phase du déconfinement s'est déroulée sans effervescence lundi dans les commerces, la réouverture des magasins et des centres commerciaux, côté département de la Moselle, s'est également faite en douceur. Conditionné par le respect strict des règles sanitaires dans un département toujours lourdement impacté par le coronavirus, le plan de déconfinement du gouvernement français a conduit à la réouverture des écoles mais aussi des marchés, des boutiques et ces centres commerciaux. Mais pas encore des cafés, bars et restaurants, à limage de ce qui se passe au Grand-Duché mais aussi dans la province du Luxembourg belge.

«Horeca et tourisme, les secteurs les plus touchés» Willy Borsus (MR), ministre régional wallon de l'Économie et de l'Agriculture analyse la crise sanitaire et économique en province de Luxembourg. Les commerces de détail et les restaurants sont le plus en souffrance, alors que les PME démontrent de belles capacités de rebond.

La Moselle échappe à la règle de fermeture prolongée des centres commerciaux de plus de 40.000 m2 tout simplement parce-qu'aucun n'atteint cette dimension. Que ce soit le Geric de Thionville, le centre commercial spécialisé dans les fins de série, Marques Avenue à Talange ou le Centre Saint-Jacques en hyper-centre à Metz, tous ont rallumé les lumières et accueillent avec une «très grande joie» les clients.

«Certaines boutiques n'ont toutefois que rouvert mardi seulement, étant traditionnellement fermées le lundi», explique Noëlle Schiltz qui rappelle aussi la météo «calamiteuse» pour cette reprise. La directrice de la communication à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle note le respect général des consignes sanitaires: «Les clients sont très disciplinés et à l'écoute des commerçants et se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique avant d'entrer».

La rue Serpenoise, principale artère commerçante messine, ce mercredi après-midi. Photo: Fédération des commerçants de Metz

Au centre de Metz, «tous les commerces ont rouvert sauf H&M et Primark qui ne sont pas encore calés sur les règles sanitaires», rapporte Isabelle Toufanie. La présidente de la Fédération des commerçants de Metz explique que «beaucoup de commerces ont décalé leur heure d'ouverture matinale à 11 heures au lieu de 9h30 ou 10 heures jusqu'ici». Ce qu'elle explique par deux raisons essentielles. Les gérants «préfèrent tourner avec une seule équipe» et «un certain nombre de collaborateurs ne peuvent reprendre le travail soit parce qu'ils sont dans un groupe à risques ou pour des raisons de garde d'enfants».

Isabelle Toufanie ne cache pas une météo commerciale en demie teinte après 55 jours de confinement. Elle estime, mercredi, que le commerce messin «est à 50% de flux de la clientèle pour l'instant». Elle prends l'exemple de l'enseigne Printemps qu'elle dirige et note que la clientèle de la moyenne d'âge de 45-50 ans «n'est pas encore revenue. En revanche, il y a beaucoup plus de jeunes car ni l'université, ni le lycée, n'ont repris». Comme la Moselle est classée en zone rouge, collèges et les lycées restent fermés jusqu'au 2 juin au moins.

L'aquarium d'Amnéville, une exception Premier site de la zone de loisirs à rouvrir ses portes, mercredi, comme l'indique nos confrères du Républicain Lorrain, l'aquarium illustre un cas de figure particulier car il est considéré «comme un petit musée», explique Jeanne-Hélène Pierson, chargée de communication auprès de la préfecture. L'article 10 du décret du 11 mai détaillant les règles du déconfinement, stipule que le préfet peut autoriser l'ouverture «des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.