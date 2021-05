La ministre-présidente du land allemand a l'intention d'autoriser la reprise du service en salle dans les bars et restaurants ou la tenue d'événements culturels jusqu'à 100 personnes. Une levée progressive des restrictions justifiée par l'amélioration de la situation sanitaire.

La Rhénanie-Palatinat veut assouplir ses règles covid

La ministre-présidente du land allemand a l'intention d'autoriser la reprise du service en salle dans les bars et restaurants ou la tenue d'événements culturels jusqu'à 100 personnes. Une levée progressive des restrictions justifiée par l'amélioration de la situation sanitaire.

(m.d. avec lrs et dpa) A partir de mardi, les habitants de la Rhénanie-Palatinat devraient retrouver un semblant de liberté. La ministre-présidente du land allemand, Malu Dreyer (SPD), a en effet annoncé son intention d'y assouplir les restrictions sanitaires.

Merkel veut reprendre les commandes Le gouvernement allemand doit adopter mardi un durcissement de la loi sur la protection contre les infections lui conférant un pouvoir accru face aux régions pour combattre la pandémie après les ratés des dernières semaines.

Si l'allègement doit encore être validé en conseil des ministres du land, les piscines devraient être autorisées à rouvrir leurs bassins extérieurs. Les bars et restaurants pourront reprendre le service à l'intérieur, et les tests rapides ne devraient plus être obligatoires en terrasse. Le nombre de personnes autorisées à s'asseoir à la même table devrait également être revu à la hausse. Les réunions en groupe seront toujours limitées à cinq personnes, mais celles-ci pourront venir de cinq foyers différents, contre deux à l'heure actuelle.

La ministre-présidente entend également montrer au monde culturel «que les choses redémarrent», en autorisant les concerts, spectacles et autres évènements culturels dans la limite des 100 personnes. Une véritable bouffée d'air pour le secteur, à l'arrêt depuis le mois de novembre, rendue possible par l'amélioration de la situation sanitaire.

En effet, le taux d'incidence hebdomadaire est tombé à 36% jeudi, selon les autorités sanitaires de la Rhénanie-Palatinat. Soit le niveau le plus bas depuis la mi-octobre. Aucun comté ou ville n'était au-dessus du seuil d'urgence fédéral, situé à 100 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Une amélioration que Malu Dreyer attribue notamment à la vaccination, bien que la Rhénanie-Palatinat ait été un des lands les moins approvisionnés en vaccins.

Alors que son voisin sarrois a reçu 68,1 doses pour 100 habitants, le land dirigé par Malu Dreyer n'en a réceptionné que 59,2 pour 100, soit un total de 891.000 doses au mois de mai. Si elle reconnaît «les gros efforts du ministère fédéral de la Santé malgré une procédure «très compliquée», la ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat compte bien faire basculer la tendance en faveur de son land. Ainsi, 1,55 million de doses sont attendues pour le mois de juin.

Mayence en avant-première Dans la capitale du land, les règles covid ont été assouplies dès jeudi. Le couvre-feu entre 22 heures et 5 heures a été levé, et le shopping sans rendez-vous est à nouveau possible.

Une commande 75% plus importante que le mois précédent, qui devrait notamment permettre de vacciner les enfants. Si la vaccination pour les moins de 12 ans est approuvée par l'Agence européenne du médicament, les pédiatres pourront commencer à leur injecter le sérum anti-covid à partir du 7 juin, a affirmé Malu Dreyer. Une procédure qui devrait être confirmée à l'issue du conseil des ministres du land, mardi prochain.





