La Rhénanie-Palatinat s'accorde plus de flexibilité

(m.d. avec lrs) Le conseil des ministres de la Rhénanie-Palatinat a dit «oui». Oui à la levée progressive des mesures suggérée la semaine dernière par sa ministre-présidente Malu Dreyer (SPD). Etant donné que le taux d'incidence est resté sous la barre des 100 pendant une semaine, les dirigeants du land allemand ont donné leur feu vert pour la réouverture des lieux de culture ou la reprise du service en salle.

Ainsi dès ce mercredi, les habitants de la Rhénanie-Palatinat peuvent déjeuner ou prendre un verre à l'intérieur des bars et restaurants, à condition de présenter un test covid négatif. En revanche, ceux-ci ne sont plus obligatoires en terrasse. Dans les hôtels, les clients doivent prouver leur bonne condition de santé toutes les 48 heures, et peuvent entre-temps accéder aux buffets de petit-déjeuner, de même qu'aux saunas, piscines intérieures et autres offres de bien-être.

Les parcs d'attractions sont autorisés à rouvrir, à condition de porter un masque et de s'inscrire sur un registre à l'entrée. L'accès aux piscines extérieures et les lacs de natation peuvent rouvrir avec une jauge limitée à 50 % des capacités d'accueil. En ce qui concerne les sports de plein air, de contact ou non, les entraînements de dix joueurs sont à nouveau autorisés. Pour les enfants jusqu'à 14 ans, la jauge maximale passe à 25 personnes.

Les habitants de la Rhénanie-Palatinat peuvent à nouveau se rendre au cinéma et au théâtre dans la limite des 100 spectateurs, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur. Ils peuvent également se réunir jusqu'à cinq personnes issues de cinq ménages différents, au lieu de deux ménages jusqu'à présent. Une jauge qui ne comptabilise ni les enfants jusqu'à 14 ans, ni les personnes vaccinées.

Un ensemble de mesures qui devraient permettre au land allemand de «passer un bon été», s'est réjouie Malu Dreyer. La ministre-présidente a vu l'ensemble de ses propositions adoptées par son gouvernement. D'autres assouplissements pourraient être envisagés en fonction des variations du taux d'incidence, notamment dans l'élargissement des effectifs autorisés lors des entraînements sportifs, ou la venue du public. Si ce taux passe sous la barre des 50, l'Euro 2020 pourrait être diffusé en public, à condition que les supporters soient assis.

