Près d'un mois et demi après sa fermeture forcée en raison du scandale sanitaire, l'usine prépare aujourd'hui sa réouverture grâce à un fameux nettoyage de printemps.

Scandale sanitaire

La réouverture de l'usine Ferrero à Arlon espérée pour fin juin

Simon Laurent MARTIN Près d'un mois et demi après sa fermeture forcée en raison du scandale sanitaire, l'usine prépare aujourd'hui sa réouverture grâce à un fameux nettoyage de printemps.

Dans la tourmente depuis quelques mois, Ferrero se prépare aujourd'hui à faire table rase du passé. Suite à la détection de foyers de cas de salmonellose dans plusieurs pays européens, le géant du chocolat Ferrero rappelait de très nombreux produits de la marque Kinder fabriqués dans l'usine Ferrero Ardennes à Arlon, en Belgique, en raison de suspicions de salmonelles. Des suspicions qui se sont ensuite confirmées après quelques analyses. Le géant italien du chocolat avait ensuite expliqué que la cause de l’épidémie de salmonellose provenait d'un filtre de deux réservoirs de matières premières. Malgré des excuses publiques, le mal était fait. Deux cas de salmonelloses au Grand-Duché sont d'ailleurs imputables à l'usine d'Arlon.

C'est ainsi que le 8 avril dernier, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) retirait au site, qui emploie une majorité de travailleurs frontaliers français, son autorisation de production. Depuis lors, l'usine Ferrero est à l'arrêt. Toutefois, il semblerait que l'heure soit désormais à la réouverture. En effet, nos confrères du Républicain Lorrain évoquent ainsi une relance de la production aux alentours de la fin du mois de juin.



Un immense nettoyage de printemps

Cela signifie-t-il que les quelque 600 employés de Ferrero Ardennes vont se tourner les pouces d'ici là? Pas si vite. En effet, toujours selon le Républicain Lorrain, les salariés ont ainsi réquisitionné une bonne partie d'entre eux, de même qu'une soixantaine de saisonniers, afin de réaliser un immense nettoyage de printemps. L'action est louable mais rappelons que le groupe Ferrero avait annoncé que la contamination avait été découverte sur le site le 15 décembre, soit des mois avant l'éclatement du scandale.

Quoi qu'il en soit, l'activité reprend donc doucement vie sur le site avec des salariés et des saisonniers qui épaulent donc les sociétés de nettoyage spécialisées. «Chaque pièce est démontée, nettoyée, désinfectée et remontée. Pour les salariés, c’est extrêmement fastidieux. Ils sont fatigués car confrontés à des tâches totalement inhabituelles, compliquées et lourdes. La priorité des syndicats est de veiller à leur sécurité et à leur santé», a expliqué Sylviane Arnould, secrétaire régionale du syndicat CSC, au Républicain Lorrain.

Une reprise espérée vers la fin du mois de juin

Cette dernière a notamment expliqué que ce grand nettoyage devrait être terminé le 13 juin, qu'un premier pré-démarrage aura lieu une semaine plus tard pour une relance de la production espérée à la fin du mois de juin prochain. L'AFSCA devra toutefois donner son feu vert à la reprise.

Si le géant italien entend bien tourner la page en relançant la production, il n'empêche que la justice ne lâchera pas Ferrero pour autant. L'enquête lancée par le Parquet du Luxembourg dans la foulée du scandale sanitaire est toujours en cours.

