L'enveloppe allouée par le gouvernement à la société Klaxit pour rétribuer les conducteurs est consommée, une rallonge est accordée. Le nombre de trajets, à 90% transfrontaliers, a explosé ces derniers mois.

Entre France et Luxembourg

La pratique du covoiturage en plein boom

Il y a moins d'un mois, nous vous parlions déjà de la tendance de plus en plus forte à recourir au covoiturage au Luxembourg, et surtout entre les pays frontaliers et le Grand-Duché. La pratique se développe entre collègues ou connaissances, mais aussi via des plateformes qui mettent en relation les usagers.

Illustration de cette croissance: le gouvernement luxembourgeois avait alloué, en octobre dernier, une enveloppe de 100.000 euros à la société française Klaxit. Cette dernière avait pris la suite, en 2020, de la plateforme nationale CoPilote. Son application permet aux personnes qui souhaitent partager leurs trajets en voiture d'être mises en relation. Le conducteur est rétribué par la société: 1,50 euro par passager pour un trajet jusqu'à 15 km, puis 10 centimes par kilomètre supplémentaire jusqu'à un plafond de 4 euros pour 40 km. Le ou les passagers, quant à eux, ne déboursent rien.

Le nombre de trajets multiplié par dix pour Klaxit

Après une période de stand-by due à la crise sanitaire, son activité avait réellement redémarré au Luxembourg au second semestre 2022. Si bien que l'enveloppe de 100.000 euros a été entièrement consommée en ce début du mois de février, fait savoir David di Nardo, directeur du développement de Klaxit. Les chiffres qu'il communique démontrent que le recours au covoiturage s'impose désormais au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail.

«Le nombre de trajets hebdomadaires a été multiplié par 100 par rapport aux moyennes du premier semestre 2022, de 50 trajets semaine il y a un an à 5.000 trajets semaine aujourd'hui. Nous allons atteindre cette semaine la barre des 1.000 trajets par jour. Par rapport à la meilleure semaine du second semestre 2022, en décembre, les trajets via Klaxit ont été multipliés par six sur notre meilleure semaine de 2023», détaille David di Nardo. A noter que 90% de ces trajets en covoiturage sont transfrontaliers, entre France et Luxembourg.

100.000 euros supplémentaires débloqués

Le directeur du développement de Klaxit se félicite que «le Grand-Duché ait débloqué une nouvelle enveloppe pour soutenir cette très belle croissance»: 100.000 euros supplémentaires, pour continuer à rétribuer les conducteurs et inciter les travailleurs frontaliers à covoiturer. La première enveloppe, au mois d'octobre, devait couvrir une période de six mois. Pour cette deuxième, il n'y a aucune indication de durée. Les échanges entre le gouvernement et la société Klaxit se poursuivent pour savoir si ce service et cette méthode de covoiturage peuvent être pérennisés.

