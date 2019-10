Un nouveau cas positif de maladie a été découvert le 21 octobre sur les restes d'un sanglier à proximité d'Arlon. Ce signalement n'aura pas d'incidence particulière sur les mesures de protection appliquées au Luxembourg, toujours inclus en zone déjà infectée.

Grande Région 2 min.

La peste porcine à nouveau repérée en Belgique

Jean-François COLIN Un nouveau cas positif de maladie a été découvert le 21 octobre sur les restes d'un sanglier à proximité d'Arlon. Ce signalement n'aura pas d'incidence particulière sur les mesures de protection appliquées au Luxembourg, toujours inclus en zone déjà infectée.

Une carcasse de sanglier a été découverte le 21 octobre dernier dans le camp militaire de Lagland, près d'Arlon. Les analyses réalisées sur ces ossements ont permis de mettre en évidence un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA), côté belge. Le premier signalement de ce genre depuis le 12 août dernier. «Cette nouvelle découverte ne change rien en ce qui concerne les mesures de gestion prises au Luxembourg», explique le Dr Félix Wildschutz, directeur de la Division de l'inspection vétérinaire.

Pour le spécialiste, «c'est une question de territorialité. Le cas a été détecté au cœur de la zone de 30.000 hectares de forêts déjà infectée, qui reste donc de facto la même.»

La peste porcine africaine aux portes du Luxembourg Depuis la mi-septembre 2018 le virus de la peste porcine africaine qui menace les éleveurs porcins via les sangliers, fait des ravages en Belgique. Le Luxembourg prend des mesures à la frontière pour tenter d'éviter l'épidémie.

Le Dr Wildschutz ajoute que si, a contrario, «on venait à trouver un cas hors de cette zone de confinement, singulièrement à l'est de la route nationale qui descend sur Aubange, Athus et Pétange, cela impacterait alors directement le Grand-Duché. Mais ce n'est pas le cas.»

Ce nouveau cas de PPA aura néanmoins des conséquences sanitaires directes, mais uniquement en Belgique. «On peut considérer que le virus est éradiqué un an après que le dernier cadavre infecté a été découvert. Or, vu que le dernier cas datait du 12 août, ce nouveau signalement va prolonger le délai de vigilance accrue d'environ deux mois et demi, jusqu'à la fin octobre 2020 donc», précise Félix Wildschutz.

«Une vraie zone blanche d'ici la fin de l'été» Le virus préoccupe Romain Schneider depuis le début de l'année. La peste porcine africaine reste d'actualité à la frontière belgo-luxembourgeoise où une deuxième clôture pourrait être érigée. Le point en six questions avec le ministre de l'Agriculture.

Bien sûr, et même si le virus n'a, à ce jour, pas franchi la frontière, les mesures de protection prises du côté grand-ducal restent d'actualité. A ce propos, le Dr Wildchutz confirme que le Grand-Duché maintient la clôture en place et la zone blanche établie. «Ce jeudi, et comme chaque semaine, je serai en téléconférence avec les autorités belges et j'en apprendrai davantage sur leur découverte.»

Assoupie depuis plus de deux mois, la lutte contre la propagation de la PPA reste donc plus prégnante que jamais en province du Luxembourg, comme le confirme le spécialiste. «A partir du mois de novembre, les autorités belges vont mener une campagne très serrée de surveillance et de recherche actives afin de détecter d'éventuels nouveaux cadavres d'animaux, car ces dépouilles restent très infectieuses pour les autres animaux vivants. Le but est d'avoir localisé et éliminé toute trace de PPA d'ici la fin de l'année», conclut le Dr Wildschutz.