Elle fera la liaison entre le parvis de la gare, son futur quartier «Rive Droite» et le centre-ville de Thionville. La première pierre de la «passerelle mode doux», qui doit être sur pied d'ici l'automne 2020, a été posée ce mardi.

La passerelle sur la Moselle redessinera Thionville

Dévoilée à la Saint-Nicolas par François Bausch, la «passerelle cycliste la plus longue d'Europe» (1.200 mètres) devrait être franchie par les premiers cyclistes allant d'Esch à Belval «fin 2022». Dans deux ans donc. En plein cœur de Thionville, La «passerelle mode doux», déjà primée avant même de lancer une jambe au-dessus de la Moselle, sera en place en «mai 2020» et l'ensemble des aménagements devrait être achevé «à l'automne».

Ce mardi 19 décembre 2019 a été posée la première pierre de la «passerelle modes doux» à Thionville. Photo: Dominique Steinmetz / Ville de Thionville

Dédiée aux piétons et cyclistes, elle sera nettement moins longue, 140 mètres, mais est destinée à devenir le trait d'union entre le cœur de la ville et le nouveau quartier de la rive droite de la Moselle. Une manière pour les élus thionvillois d'ouvrir la Ville sur la Moselle. L'idée étant de donner un nouveau visage à la ville qui ne veut plus être une «cité dortoir».

En juillet, avait été dévoilé le projet «Rive Droite» sur les anciennes friches industrielles de la SNCF. Un vaste projet d'urbanisation qui verra la création d'une gare biface, 1.300 logements, 20.000 m² destinés à des activités tertiaires, avec offre de services, loisirs-culture, commerces et espaces publics. Sans oublier les trois parkings silos aériens de 2.000 places et le futur bus à haut niveau de service qui passera dans ce secteur.

La «reconquête de la rive droite» et de ses 15 hectares est «le» projet majeur de la Ville de Thionville. La passerelle étant l'élément architectural indispensable pour permettre aux Thionvillois, comme aux nombreux frontaliers, de rejoindre le centre-ville en quelques minutes depuis la gare.

Sur le parvis de la gare, l'hôtel B&B, en construction. Photo: Dominique Steinmetz / Ville de Thionville

La Ville voit le projet réalisé «d'ici dix ans». Les travaux d'aménagement de la passerelle ont démarré en septembre et l'ouvrage lui-même sera assemblé à compter de janvier 2020. La première pierre a été posée ce mardi 17 décembre. Tout près, la première pierre de l'hôtel B&B sur le parvis de la gare avait été posée le 11 juillet. Son ouverture est prévue au printemps 2020.