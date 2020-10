L'ouvrage devant relier le centre-ville au quartier gare ne sera pas installé de sitôt. Après un problème technique, c'est le passage des péniches sur la Moselle qui retarde cette installation.

La passerelle de Thionville patientera jusqu'en juin

Patrick JACQUEMOT L'ouvrage devant relier le centre-ville au quartier gare ne sera pas installé de sitôt. Après un problème technique, c'est le passage des péniches sur la Moselle qui retarde cette installation.

Quand ça ne veut pas... Le 23 septembre dernier, Thionville n'avait pu assister à l'installation de la «passerelle de l'Europe». Dans son transbordement, l'ouvrage avait montré une faiblesse. Suffisamment préoccupant pour immédiatement interrompue la manœuvre sur les berges de la Moselle. Pierre Cuny, maire de Thionville, a informé lundi en conseil municipal qu'il faudrait maintenant attendre le bon vouloir des Voies navigables de France pour que le chantier puisse reprendre.

En effet, l'opération impose de stopper le trafic fluvial sur la rivière. Et pareille décision ne s'improvise pas sur cet axe européen reliant les ports néerlandais aux ports intérieurs de l'Europe. A regarder le calendrier, la prochaine période de «chômage de la Moselle» (expression officielle) n'interviendra donc pas avant le mois de juin. Si installation de l'ouvrage, il doit y avoir, cela ne se fera au plus tôt qu'entre le 7 et le 16 juin 2021.

La passerelle sur la Moselle redessinera Thionville Elle fera la liaison entre le parvis de la gare, son futur quartier «Rive Droite» et le centre-ville de Thionville. La première pierre de la «passerelle mode doux», qui doit être sur pied d'ici l'automne 2020, a été posée ce mardi.

Les usagers TER, notamment, devront donc encore emprunter le «vieux» pont situé à une dizaine de mètres seulement de l'emplacement prévu pour la passerelle dont la ligne est signée du cabinet B+M Architecture. Mais pas question pour la municipalité de renoncer à ce projet de 7,5 millions d'euros (bénéficiant de 82% de subventionnement). Les travaux d'aménagement se poursuivront donc d'ici l'été pour aménager quai Crauser d'un côté, place Simone Weil de l'autre.

Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur l'origine de l'incident qui a empêché la première mise en place de l'ouvrage de 173 mètres de long, sans pilier central. A l'avenir, ce bras de 4 mètres de large ne sera réservé qu'à la traversée de la Moselle pour piétons et cyclistes.

