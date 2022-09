La mousse blanche sur la Moselle serait d'origine naturelle

Un curieux phénomène a été constaté ce vendredi sur la Moselle, de Schengen à Grevenmacher. De la mousse blanche est apparue à la surface de la rivière. Le phénomène serait d'origine naturelle, et sans risque.

Pascal MITTELBERGER

Ce vendredi 30 septembre, la Moselle, qui marque la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne, a attiré de nombreux regards. En effet, une mousse blanche est apparue à la surface de l'eau, en de nombreux endroits de la rivière, notamment au niveau des écluses de Schengen et Grevenmacher.

L'administration de la gestion de l'eau (AGE) a été alertée. «Un agent s’est rendu sur place pour procéder à la prise d’échantillons et essayer de localiser la source de la mousse blanche», explique l'AGE dans un communiqué. Si la raison de ce phénomène est restée inconnue dans un premier temps, il est vite apparu que celui-ci trouvait son origine en amont de Schengen, donc en France.

Conséquence : «Le plan international d’avertissement et d’alerte Moselle-Sarre mis en place par les commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) a été déclenché en lançant un avis de recherche à l’attention des autorités françaises», indique encore l'AGE.

Dans l'après-midi, une première réponse est parvenue aux autorités luxembourgeoises : cette mousse blanche serait due «à un processus de dégradation naturelle des végétaux. Les voies navigables de France (VNF) procèdent à une régulation du niveau d'eau sur différents bassins sur 30 km environ avant la frontière, cela a pour conséquence de faire remonter des algues vertes en surface et donne un effet d'écume blanche».

Suivant le cours d'eau, cette mousse est arrivée au Luxembourg. Le phénomène serait donc naturel, et il n'y aurait pas de risque avéré.

