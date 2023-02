La population ayant repris une activité normale après la pandémie, les actes de violence envers des biens et des personnes sont à nouveau en hausse et ont retrouvé des niveaux similaires à ceux de 2019.

La Moselle face à une criminalité en hausse

Simon MARTIN

S'il y avait bien quelque chose de positif à retirer de cette pandémie, c'est sans doute que celle-ci avait mis un sérieux coup d'arrêt aux cambriolages et autres incivilités. Confinement et mesures sanitaires obligent, le nombre de délits était en chute libre, au Luxembourg notamment, mais aussi dans toute la Grande Région. Néanmoins, la vie a depuis repris son cours normal et les criminels se sont «remis au travail». Ainsi, ces derniers mois, le Luxembourg a enregistré plusieurs vagues de cambriolages sur l'ensemble du territoire.

C'est aussi particulièrement le cas en Moselle qui a réalisé le bilan de la sécurité départementale pour l'année écoulée. Deux tendances se dégagent très nettement. La première, c'est que l'année 2022 aura été chargée en termes d'atteintes aux biens. «Notamment les vols liés aux véhicules à moteur et particulièrement les vols d'accessoires», précise le bilan. Par atteintes aux biens, il faut comprendre les vols sans violence qui représentent 75% du total, les vols avec violence (avec ou sans arme) et les destructions et dégradations qui représentent 24% des atteintes aux biens.

Ces derniers types de faits sont ainsi en augmentation de 16% par rapport à 2021. «Mais en baisse de 12% par rapport à 2019», tempère le bilan, qui parle ainsi d'une «délinquance maîtrisée». Les vols sans violence suivent la même tendance depuis 2018 avec 14.794 faits enregistrés en 2022, parmi lesquels 5.489 faits de vols sans violence contre des personnes, soit une légère baisse par rapport à l'année 2019.

Il n'empêche que les cambriolages sont également en hausse de 4% en 2022 comparativement à 2021. C'est toujours 27% de moins par rapport à 2019. «Le département reste également bien situé par rapport à la situation nationale qui enregistre une hausse de 11% des faits.» Enfin, les vols avec violence connaissent une forte hausse de 14,5%, passant de 311 à 356 faits de 2021 à 2022. Ils sont néanmoins en baisse de 25% comparativement à l’année 2019. «L'activité des services a permis d'atteindre un taux d'élucidation de l'ensemble des atteintes aux biens de 15%, soit le même niveau qu'en 2020.»

Reprise du trafic, reprise des accidents Le rapport s'est également intéressé aux statistiques de la sécurité routière en Moselle. On le sait, le département est marqué par un axe nord-sud urbanisé et une infrastructure fortement utilisée, l'A31 en l'occurrence (dont le projet d'A31bis continue de faire couler beaucoup d'encre). L'année 2022 fait ainsi apparaître une augmentation de tous les indicateurs (accidents, tués et blessés) en comparaison avec 2020 et 2021. «Ces deux années sont néanmoins atypiques en raison des restrictions de circulation imposées pendant la pandémie». Dès lors, les indicateurs de l'année 2022 sont en baisse par rapport à l'année 2019, alors que les chiffres nationaux sont en hausse. «Sur la dernière année écoulée, la majorité des accidents mortels ont lieu hors agglomération (33 tués) sur des routes départementales (47 % soit 22 tués) qui forment le réseau le plus important, et sur les autoroutes (18 % soit 7 tués).»

Par contre, et c'est là où les résultats interpellent le plus, c'est cette explosion des plaintes pour faits de violences sexuelles. On constate en effet, en 2022, 118 faits supplémentaires par rapport à l'année 2021 et 342 faits de plus par rapport à 2019. Cette augmentation est d'ailleurs plus forte en Moselle que la moyenne nationale. Maigre consolation: l'activité des forces de l'ordre a permis d'atteindre un taux d'élucidation de l'ensemble des violences sexuelles de 67%, soit huit points de plus qu'en 2021 et quatre points de plus qu'en 2020.

Lors des confinements successifs, le phénomène des violences intrafamiliales avait pu être davantage mis en lumière. Et force est de constater que s'il est difficile de quantifier le nombre de personnes les subissant, les plaintes, quant à elles, étaient toujours en hausse en 2022. Toujours est-il que selon le rapport, le nombre de victimes de violences intrafamiliales a enregistré une forte hausse de 70% par rapport à 2019 et de 13,6% par rapport à 2021. «Cette hausse, continue depuis plusieurs années, a été accentuée par la crise sanitaire», rappelle le bilan.

Cette augmentation s'expliquerait également par un effet positif du «Grenelle des violences conjugales» (des tables rondes ayant pu déboucher sur un plan d'action global, NDLR), qui a pu inciter les victimes à davantage déposer plainte et favoriser un meilleur accueil par les services de sécurité.

La lutte contre les trafiquants de drogue s'est intensifiée L'année 2022 a été marquée par de nombreux règlements de comptes sur la voie publique, souvent à l'aide d'armes à feu, en particulier dans la région de Thionville. «Deux tués et plusieurs blessés ont été victimes dans des actions d'accaparement du trafic ou de sa régulation», déplore le bilan. Ainsi, 55 trafics (+38% par rapport à 2017) ont été démantelés. 1.425 conduites sous stupéfiants ont été relevées en plus de ces chiffres.

