Malgré quelques épisodes de pluie en cette fin de mois d'août, la situation des cours d'eau reste très préoccupante. Le préfet de la Moselle a décidé de placer la vallée de la Moselle et ses affluents en situation de crise.

Grande Région 2 min.

Sécheresse

La Moselle et ses affluents placés en situation de crise

Pascal MITTELBERGER Malgré quelques épisodes de pluie en cette fin de mois d'août, la situation des cours d'eau reste très préoccupante. Le préfet de la Moselle a décidé de placer la vallée de la Moselle et ses affluents en situation de crise.

A partir de ce lundi 29 août, la vallée de la Moselle et ses affluents (Orne, Nied, Seille) sont placés en situation de crise. La décision a été prise par le préfet Laurent Touvet, au regard de l'état des cours d'eau et des nappes phréatiques.

La source de la Moselle est à sec Alors que la sécheresse touche l'ensemble des quatre départements lorrains, la source de la Moselle s'est tarie dans les Vosges, à Bussang.

«Malgré quelques averses et ondées orageuses au cours des derniers jours, le débit des cours d’eau reste très faible et le niveau des nappes souterraines continue de baisser pour atteindre des niveaux extrêmement bas. L’indice d’humidité des sols établi par Météo France a également atteint un record historiquement bas pour la Moselle», indique la préfecture dans un communiqué.

Niveau maximal et nouvelles interdictions

L'ouest du département, à savoir les bassins versants de la Moselle, de la Seille, de l’Orne et de la Nied, est plus particulièrement touché. Ces secteurs étaient déjà placés en situation d’alerte renforcée depuis le 29 juillet dernier. La situation de crise est le niveau supérieur et maximal.

A partir de ce lundi 29 août, de nouvelles règles et restrictions sont donc imposées, à toute heure du jour et de la nuit, dans les bassins versants de la Moselle, de la Seille, de l’Orne et de la Nied :



• l’interdiction de lavage des véhicules ;

• l’interdiction d’arrosage des massifs fleuris, des espaces verts publics et privés (une exception est faite pour les jardins potagers entre 20h et 8h) ;

• l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures…), sauf en cas de problématique urgente de salubrité publique ;

• l’interdiction d’irrigation par aspersion des cultures ;

• l’interdiction de remplissage des piscines privées ou publiques, hors raisons techniques ou sanitaires ;

• l’interdiction d’arrosage des terrains de sport (une exception est tolérée pour les compétitions de niveau national ou international) ;

• l’interdiction d’arrosage des golfs (sauf greens).

Pour savoir quelles communes se situent dans les bassins versants de la Moselle, de la Seille, de l’Orne et de la Nied, voici une carte. La situation de crise qui entre en vigueur lundi concerne la zone grise.

Carte des bassins versants. Carte : préfecture de la Moselle

Même si aucune coupure d'approvisionnement en eau potable n'est encore intervenue dans le département de la Moselle, le préfet appelle à la responsabilité de chacun. Le communiqué précise aussi que «des mesures spécifiques sont prévues pour les industriels, les hydro-électriciens, la navigation fluviale et les travaux réalisés en cours d’eau».

La Moselle souffre de la sécheresse Comme les affluents n'apportent plus que très peu d'eau fraîche à la Moselle, le cours d'eau est sous stress.

Enfin, il est rappelé que de nombreux contrôles ont déjà été menés et vont encore l'être, et que «les contrevenants s’exposent à une peine d’amende contraventionnelle de 5e classe (jusqu’à 1.500 euros).»

L'est du département de la Moselle continue, quant à lui, d'être en situation d'alerte.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.