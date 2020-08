La préfecture du département frontalier rend obligatoire, à compter de mercredi, le port de la protection buccale en extérieur sur tous les marchés, vides-greniers, brocantes et autres fêtes foraines. En cause, la brusque remontée des infections.

La Moselle doit remettre le masque

Patrick JACQUEMOT

12,2 nouveaux cas constatés en Moselle pour 100.000 habitants sur sept jours glissants au 7 août. A l'annonce de ce chiffre, le préfet du département le plus peuplé de Lorraine n'a pas hésité : sur l'ensemble du département, à compter du 12 août, le port du masque en extérieur est obligatoire sur les marchés et rassemblements soumis à une déclaration. «Les dernières données disponibles de l'Agence régionale de santé témoignent d'une dégradation rapide de la situation sanitaire. La Moselle a franchi le seuil de vigilance en matière de taux d'incidence. Cet indicateur a connu une augmentation de plus 360% en l'espace d'un mois», se justifie le représentant de l'Etat.

Pour Didier Martin, cette accélération de la propagation du virus est «notamment liée à une baisse de vigilance sur le respect des distanciations physiques». Aussi, la contrainte du masque réapparait-elle en plus des lieux où le port d'une protection était déjà obligatoire (transports en commun et lieux clos recevant du public comme restaurants, commerces ou marchés couverts).

Chaque citoyen de plus de 11 ans doit, dès mercredi, disposer sur son visage un masque à partir du moment où il se rend sur un marché en extérieur, les vides-greniers, les brocantes et fêtes foraines, ainsi que pour tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, de plus de 10 personnes (pour ce département qui compte plus d'un million d'habitants).

Et la mesure sera valable, prévient l'autorité administrative, lors des processions et cérémonies religieuses de plein air prévues pour l’Assomption, le week-end prochain en Moselle. Par contre, quelques exceptions sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral. La mesure valable jusqu'au 30 août pourra ne pas être appliquée «lors de manifestations sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur». Donc potentiellement pour le match de reprise de championnat des footballeurs du FC Metz au stade Saint-Symphorien, le 30 août face à Monaco.

