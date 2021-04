Habituellement fermés pour cause de vendredi saint, les commerces «non essentiels» mosellans peuvent accueillir des clients ce vendredi. Une décision prise jeudi par le préfet du département, un peu tardivement, mais qui vise à soutenir ceux qui devront tirer le rideau à partir de samedi soir.

La Moselle autorise ses magasins à ouvrir vendredi

C'est toujours ça de pris ! Alors que les commerces mosellans entendaient rester fermés ce vendredi saint, habituellement férié, le préfet du département les a autorisés à ouvrir leurs portes. Un geste bienvenu alors que la France sera à nouveau totalement confinée à partir de samedi soir.

Le préfet de la #Moselle autorise l’ouverture exceptionnelle des commerces du département de la Moselle le vendredi Saint, 2 avril 2021, à l’exception des établissements non alimentaires de plus de 10 000 m²

Publié jeudi dans l'après-midi, l'arrêté préfectoral est arrivé presque par surprise, un peu tardivement pour que les enseignes puissent s'organiser. Pas sûr que toutes soient ouvertes, mais que l'on vienne d'un côté ou de l'autre de la frontière il est donc possible de faire des emplettes en Moselle ce vendredi. La mesure s'applique à l'ensemble des communes du département, entre 10h et 18h30. En revanche, les commerces non alimentaires de plus de 10.000m² sont exclus de la dérogation: ils devront garder porte close.

Dans un communiqué de presse, le préfet rappelle que les gérants ne peuvent solliciter que les «personnes volontaires» dans le respect des 48 heures de temps de travail sur la semaine.

Macron place l'Hexagone sous traitement renforcé A compter de samedi, l'ensemble du territoire métropolitain se verra appliquer les mesures sanitaires appliquées dans 19 départements où circule activement le virus. Couvre-feu à 19h, fermeture des écoles ou systématisation du télétravail figurent au menu.

A noter que le président de la République française Emmanuel Macron a rallongé la liste des commerces dits «non essentiels». Ainsi, les chocolatiers, libraires et coiffeurs resteront ouverts malgré les mesures qui entrent en vigueur samedi soir.





