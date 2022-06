La ministre française de la Santé, Brigitte Bourguignon, a fait cette recommandation lundi, tandis que ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne réunit les préfets et directeurs d'agences régionales de santé pour évoquer la situation sanitaire.

Grande Région 2 min.

Transports en commun en France

La ministre de la Santé demande de remettre le masque

La ministre française de la Santé, Brigitte Bourguignon, a fait cette recommandation lundi, tandis que ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne réunit les préfets et directeurs d'agences régionales de santé pour évoquer la situation sanitaire.

(pam avec AFP) - La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon «demande aux Français de remettre le masque dans les transports», par civisme, face à la remontée des cas de Covid 19, a-t-elle plaidé lundi. Cette recommandation concerne donc les usagers du TER entre Metz et Luxembourg, les trains de cette ligne étant quotidiennement bondés.

Voici ce qu'il faut faire en cas de test positif au covid-19 Depuis le début du mois de juin, on assiste à une recrudescence des nouvelles infections au coronavirus. Mais que faire si un test confirme une contamination ? Voici une piqûre de rappel.

La ministre a évoqué le «devoir citoyen», consistant à «se protéger soi-même, face à un variant très transmissible», mais aussi à «protéger les autres et notamment les plus fragiles» dans les endroits confinés. Le tout sans «aller jusqu'à l'obligation» du port du masque. Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination, avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population, comme les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.

La Première ministre réunit les préfets et l'ARS ce mardi

La France, comme les pays européens, est confrontée à un regain de contaminations, notamment avec le variant BA.5. Brigitte Bourguignon, qui devrait prochainement quitter son poste de ministre puisqu'elle a été battue aux dernières élections législatives, en avait déjà appelé jeudi dernier à la «responsabilité citoyenne » pour faire face à cette nouvelle vague.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

D'ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne réunit ce mardi mardi 28 juin les préfets et directeurs d'ARS (agences régionales de santé) par visioconférence pour évoquer la situation épidémique du Covid-19, marquée par une reprise des cas de contamination, a-t-on appris lundi soir auprès de son entourage. La réunion, qui débutera à 15h, doit permettre d'émettre une série de recommandations pour les prochaines semaines, précise l'entourage de la Première ministre.

Restriction levée il y a moins d'un mois au Luxembourg

L'obligation du port du masque dans les transports en France (métros, bus, trains, avions et taxis) avait été levée le 16 mai dernier en raison de la diminution du nombre de contaminations et d'hospitalisations. Néanmoins, Olivier Véran, qui était encore ministre de la Santé avant d'être remplacé par Brigitte Bourguignon, recommandait alors à «toutes les personnes qui s'estiment menacées par le virus», notamment les personnes âgées ou fragiles, de continuer à porter le masque en présence d'une foule.

Les chiffres de l'épidémie s'emballent au Luxembourg Au cours de la semaine écoulée, deux nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 sont à déplorer.

Toujours en France, le masque est exigé dans les établissements de santé et médico-sociaux, pour les personnels, les patients et les visiteurs. C'est également le cas au Luxembourg. Au Grand-Duché, le masque n'est plus obligatoire dans les transports publics depuis le mardi 14 juin. Un retour en arrière n'est, pour l'heure, pas évoqué.