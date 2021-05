Les quelque 10.000 frontaliers de Metz et son agglomération disposent désormais d'un point d'information en gare. Une structure qui ne demande déjà qu'à grandir.

La Maison du Luxembourg en version messine

A son arrivée à la mairie de Metz, François Grosdidier en avait annoncé la création, c'est désormais chose faite. Quinze ans après Thionville, la capitale de la Moselle dispose à son tour d'une Maison du Luxembourg. La structure a ouvert ses portes en gare de Metz, dans les bureaux de la nouvelle «mairie de quartier. A sa tête Anne Mangeot, chargée de mission travailleurs frontaliers pour Metz Métropole, mais surtout «ancienne frontalière qui a passé une quinzaine d'années au Grand-Duché». Voilà qui va aider.

Car tel est bien le rôle de cette structure : informer, guider, assister celles et ceux qui travaillent ou veulent travailler au Luxembourg. «Actuellement, sur Metz, Montigny, Woippy, Marly et alentours, on estime à environ 10.000 habitants le nombre de salariés qui sont employés de l'autre côté de la frontière. Et il ne s'agit pas forcément d'une population dont les origines sont lorraines et qui a l'habitude des spécificités luxembourgeoises», analyse Anne Mangeot.

Pour bien expliquer les différences, résoudre des problèmes, de cette partie de plus en plus importante en nombre de la population locale, il fallait donc un point d'information général.

Horaires à adapter

Les besoins, Metz Métropole les connait. Une enquête a été menée ces derniers mois justement pour sonder les attentes des frontaliers. Rien que du classique en fait : fiscalité, allocations familiales, retraite étant les principaux sujets demandant des éclaircissements. Le quatrième sujet étant la mobilité... «Un millier de personnes ont répondu au sondage que nous avions lancé. Et l'on s'est aperçu que même les frontaliers actifs au Luxembourg depuis des années avaient encore besoin d'explications sur certains points. On va donc essayer de les éclairer au mieux.»

Pour le lancement, les horaires d'ouverture sont - euphémisme - plutôt restreints. Et sans doute faudra-t-il mieux les adapter aux mouvements pendulaires des frontaliers. Mais «c'est un premier pas» assure Anne Mangeot. En effet, les élus de la Métropole ambitionnent de «déployer ce service dans toutes les mairies de quartier de Metz et celles des environs qui le souhaiteront».

En attendant, les services de la Maison du Luxembourg messine sont accessibles, sur rendez-vous («afin de ne pas créer d'attente ») les lundis et vendredis (10h-18h), le jeudi (14h-18h). «La gare est un point central pour ces salariés, cela faisait donc sens d'ouvrir ici. Par exemple, ils peuvent venir récupérer un certificat de résidence E401 et se renseigner en même temps».

Contact : maisonduluxembourg@metzmetropole.fr

