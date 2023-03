Alors que la période des déclarations fiscales démarre, la Maison du Luxembourg à Thionville est toujours une adresse utile pour obtenir des renseignements pratiques pour les frontaliers.

La Maison du Luxembourg à Thionville, «un support rassurant»

Pascal MITTELBERGER Alors que la période des déclarations fiscales démarre, la Maison du Luxembourg à Thionville est toujours une adresse utile pour obtenir des renseignements pratiques pour les frontaliers.

Juste en face de l'hôtel de ville et à deux pas de la gare SNCF, la Maison du Luxembourg fait partie, depuis de nombreuses années, du paysage thionvillois. Depuis 2006, elle rend bien des services aux travailleurs frontaliers, parfois désemparés devant les méandres de l'administration grand-ducale, ou plus simplement à la recherche d'un renseignement pratique.

Fiscalité des frontaliers: du changement à l'horizon? Introduit en 2019 et suspendu dès 2020, un avenant polémique à la convention fiscale franco-luxembourgeoise fait craindre une hausse d'impôts en France à certains frontaliers. Qu'en est-il exactement? Clélia Martin, juriste, éclaircit la situation.

Encore en ce début d'année 2023, on pousse souvent la porte pour des questions de fiscalité: la période des déclarations d'impôts démarre. La Maison du Luxembourg est là pour orienter les usagers. «Le meilleur conseil que nous pouvons donner, c'est de venir aux permanences fiscales que nous proposons. Elles fonctionnent bien, attirent beaucoup de monde», résume Isabelle Lan, directrice de la structure.

La première est assurée par Fiscalest le mercredi de 13h30 à 17h. La seconde, avec B/B La fiscalité du frontalier, a lieu le samedi matin 9h à 13h. Les deux ont l'avantage d'être gratuite et sans prise de rendez-vous préalable. Un avertissement, toutefois: «Ils ne remplissent pas la déclaration à votre place mais renseignent, orientent...», indique la directrice.

Les prestations sociales en tête des demandes

Elle en profite pour rappeler la mission première de la Maison du Luxembourg. «Nous sommes un service public de renseignement de premier niveau, qui dépend de la communauté d'agglomération de Thionville et qui est financé par différentes intercommunalités et la région Grand Est. (...) Nous avons de bonnes relations avec l'administration des contributions directes mais nous ne sommes pas le Luxembourg en France. Par contre, nous mettons un point d'honneur à ce que chaque citoyen qui passe par ici reparte avec une réponse», détaille Isabelle Lan.

La fiscalité n'est pas le seul thème abordé dans les locaux du 1-3 rue Grande-Duchesse Charlotte. Ce n'est même pas le premier, puisque plus de la moitié - 55% précisément - des 14.151 demandes parvenues à la Maison du Luxembourg en 2022 concernent les prestations sociales. Viennent ensuite la fiscalité (29% des demandes) puis l'emploi (11%).

Des questions d'ordre pratique avant tout

Concernant ce dernier domaine, la structure n'est pas non plus un bureau de l'Adem. «Les personnes qui cherchent un travail au Luxembourg savent où s'adresser et ne passent pas par nous. Mais elles viennent généralement une fois qu'elles ont trouvé un emploi, en nous disant qu'elles viennent de démarrer au Luxembourg, en ayant besoin de renseignements au niveau administratif car elles sont parfois démunies de ce côté-là», souligne Isabelle Lan. «Pour les demandes relatives aux prestations sociales, il s'agit surtout de questions sur l'intérêt de se marier pour les impôts ou sur le montant et les démarches pour les allocations familiales», complète-t-elle.

Trois personnes s'occupent de l'accueil des usagers, du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 9h à 13h. Des rendez-vous sont également possibles le mercredi et le jeudi matin. Les renseignements distillés aux guichets concernent aussi bien les trois thématiques principales citées précédemment que la formation, la sécurité sociale, la retraite ou encore la défense de droits des frontaliers. Le cas échéant, les usagers peuvent être invités à revenir à la permanence d'un des nombreux partenaires de la Maison du Luxembourg.

Un rayonnement bien au-delà de Thionville

Aujourd'hui, Isabelle Lan définit le lieu comme «un support rassurant» pour les frontaliers, et pas seulement thionvillois. Si près d'un tiers de visiteurs habitent le territoire de la communauté d'agglomération, ils viennent aussi en grande partie de tout le nord mosellan, d'encore plus loin dans le département, ou encore de Meurthe-et-Moselle.

