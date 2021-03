Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a donné ce mercredi la liste des nouveaux départements concernés par les restrictions sanitaires. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle n'y figurent pas

La Lorraine échappe une nouvelle fois au confinement

Marie DEDEBAN

Alors qu'en début de matinée les départements lorrains tremblaient encore, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont une nouvelle fois exemptés de confinement. A l'issue du conseil des ministres français, le porte-parole du gouvernement a indiqué que trois nouveaux départements seulement avaient basculé dans le rouge: le Rhône, l'Aube et la Nièvre.

La menace d'un reconfinement plane sur la Lorraine Alors que le gouvernement français envisage de nouvelles contraintes au-delà des seize départements reconfinés samedi, la dégradation des indicateurs de l’épidémie fait peser une nouvelle épée de Damoclès sur la Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Les indicateurs laissaient pourtant penser que les deux départements limitrophes du Luxembourg allaient subir de nouvelles restrictions. Selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé (ARS), 2.034 personnes ont été testées positives au covid en Meurthe-et-Moselle, contre 3.026 en Moselle ce mercredi. Des chiffres qui dépassent de loin le seuil d'alerte initial de 250 cas pour 100.000 habitants. Les hôpitaux quant à eux sont sur le fil du rasoir, avec 49 hospitalisations en plus en Moselle mardi et 15 en Meurthe-et-Moselle.

Les commerces des deux départements restent donc ouverts, et leurs habitants vont continuer de se déplacer au-delà des dix kilomètres prévus, contrairement aux 16 départements français qui sont à ce jour confinés. Mais au vu des chiffres et du taux incidence qui s'élève à 278,5 en Meurthe-et-Moselle et 292,1 en Moselle, la situation pourrait évoluer très rapidement.

