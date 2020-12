A deux pas du Grand-Duché et de Thionville, L'Auberge de la Klauss vient de décrocher le graal pour la qualité de sa table et de son accueil. Et dire que l'établissement, niché à Montenach, n'a pas encore cinq ans.

La Lorraine compte enfin un 5 étoiles

Patrick JACQUEMOT A deux pas du Grand-Duché et de Thionville, L'Auberge de la Klauss vient de décrocher le graal pour la qualité de sa table et de son accueil. Et dire que l'établissement, niché à Montenach, n'a pas encore cinq ans.

Au Luxembourg, un seul hôtel peut se vanter de faire dormir ses clients sous 5 étoiles : Le Royal, dans la capitale. Mais voilà des années que dans la Lorraine voisine, plus aucun établissement ne pouvait se targuer d'un pareil niveau. Jusqu'à ce début décembre 2020 où Alexandre et Mathilde Keff ont reçu la confirmation que leur établissement montait d'une marche pour atteindre le sommet à son tour. Une apothéose pour le Domaine de la Klauss qui aura connu une année tellement particulière.

A Montenach, à quelques kilomètres de Schengen et non loin du château de Malbrouck, voilà donc un écrin salué pour l'excellence de sa réception, pour le confort de ses 28 chambres, pour la qualité des soins proposés dans ses 800 m2 de spa comme pour les mets succulents servis à la table de son restaurant gastronomique, le K. Mais impossible pour la clientèle de goûter pour l'heure à ces prestations. Les obligations sanitaires en vigueur côté français ayant interrompu le fonctionnement de l'hôtel jusqu'au 20 janvier prochain.

Déjà fermé pour un long trimestre, l'hôtel 5***** aura rattrapé en partie son retard en juillet et août avec un taux d'occupation de 100%. De quoi redonner le sourire à la soixantaine d'employés du Domaine. Mais à chaque confinement qui s'est présenté durant les mois passés, les propriétaires des lieux ont su mettre à profit la pause pour embellir la décoration, se lancer dans la création d'un haras ou achever le jacuzzi extérieur avec vue sur la calme campagne environnante.

Car c'est au cœur de la Moselle rurale du «Pays des Trois frontières» que l'enfant du pays, Alexandre Keff, a tenté le pari osé d'ouvrir un établissement de standing. Faisant de Montenach, petit village de 450 âmes, un lieu désormais fréquenté par des touristes venus de toute la Grande Région pour y apprécier un repas ou y passer de calmes nuitées.

